У Київській області виявлено вірус пташиного грипу, введено карантин

У зону спостереження карантину включена територія діаметром 20 км.

У патологічному матеріалі птахів, які містилися в приватному домогосподарстві в смт Клавдієво-Тарасове, Бучанського (Бородянського) району Київської області, виявлено РНК вірусу пташиного грипу (тип А субтип Н5N8). Про це повідомило Головне управління Держпродпотребслужби в Київській області.

Рішенням відповідних держкомісій введений карантин через грип пташки, застосовані зонування і встановлені обмеження.

Епізоотичним вогнищем визначено домогосподарство, де містилися загиблі птахи. У буферну зону (захисну) потрапила територія в радіусі 3 км від вогнища. Це селище Клавдієво-Тарасове.

У зону спостереження (нагляду) включена територія радіусом 10 км. У неї включені населені пункти Пороскотень, Нова Гребля, Вабля, Пилиповичі, Бородянка, Немішаєве, Бабинці, Буда, Микуличі, Здвижівка, Діброва, Козинці, Дружня (усі — Бучанського (Бородянського) району), Червона Гірка, Плахтянка (Бучанського (Макарівського) району), Мироцьке і частина Ворзеля (Бучацького району).

Крім того, до зони спостереження потрапило господарство з утриманням та забоєм пташок "Ранко", розташоване в селі Бабинці.

Жителів населених пунктів, які увійшли в зони захисту і нагляду, просять з розумінням поставитися до дій працівників Держпродпотребслужби і сприяти ліквідації спалаху і недопущення розповсюдження захворювання на інші території.

У Держпродпотребслужбі нагадали, що пташиний грип легко розповсюджується, для нього характерний гострий перебіг з ураженням органів дихання і травлення. Ним хворіють пташки будь-якого віку, а смертність сягає 80-100%.

Поки методів лікування пташиного грипу немає.

Пташиним грипом можуть хворіти і люди. Одночасна циркуляція людських типів вірусу грипу (H1N1, H3N2, H2N2) і пташиного грипу (H5N1, H7N3) може призвести до утворення пандемічного варіанту вірусу пташиного грипу H5N1, небезпечного для людини.

Нагадаємо: у січні 2020 року спалах пташиного грипу був зафіксований на підприємстві "Хутір" у Вінницькій області. Тоді від імпорту птиці з України відмовилися кілька країн.

У квітні 2011 року в новій доповіді ФАО зазначалося, що на своєму піку у 2006 році вірус пташиного грипу охопив 60 країн. "Сьогодні більшості країн вдалося перемогти його. Однак H5N1 ще залишається активним у Бангладеші, Китаї, Єгипті, Індії, Індонезії та В'єтнамі", — говорилося в документі ООН.