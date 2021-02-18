Зеленский назвал самое лучше средство для борьбы с коррупцией: "За ней - будущее"

В отличие от украинских чиновников, рассказал глава государства, машины пока не умеют требовать взятки за свои услуги.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что масштабная цифровизация поможет украинцам побороть коррупцию. Слова главы государства передает официальный сайт Офиса президента.

Владимир Зеленский поддержал стратегию цифровой трансформации Украины, которую Кабмин подготовил на ближайшие три года. Он обратил внимание, что Украина стала первой страной мира с электронными паспортами и четвертой в Европе с цифровыми водительскими удостоверениями — совсем скоро граждане смогут их использовать наравне с бумажными и пластиковыми документами.

"Цифровизация – это прямая и самая лучшая борьба с коррупцией. Компьютер взятки не берет. Диджитализация – это борьба с коррупцией, уменьшение общения граждан с чиновниками, упрощение процедур, и за ней – будущее", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине планируют запустить 94 проекта по диджитализации в медицинской, энергетической, инфраструктурной, экономической, образовательной и других сферах. Правительство утвердило список 17 февраля и собирается системно реализовывать нововведения к 2024 году. Среди прочего, украинцам обещают электронные системы для школ, больниц и нотариата. По словам Михаила Федорова, такие проекты позволят Украине войти в топ-20 цифровых стран мира.

Ранее Кабинет министров разрешил заказывать и обменивать водительские удостоверения на онлайн-портале "Дія". Постановление приняли 17 февраля, однако воспользоваться услугой водители смогут лишь в апреле. После успешного завершения процедуры и оплаты, новое удостоверение автоматически появится в мобильном приложении "Дія". Вице-премьер Михаил Федоров подчеркнул: для получения прав, как и раньше, потребуется медицинская справка.

Правительство также решило признать электронные свидетельства о регистрации транспортных средств и договора об обязательном страховании (ОСАГО). После вступления закона в силу, любой водитель сможет показать такие документы полицейским, открыв их в приложении "Дія".