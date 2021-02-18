Зеленський назвав саме краще засіб для боротьби з корупцією: "За нею — майбутнє"

На відміну від українських чиновників, розповів голова держави, машини поки не вміють вимагати хабарі за свої послуги.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що масштабна цифровізація допоможе українцям здолати корупцію. Слова голови держави передає офіційний сайт Офісу президента.

Володимир Зеленський підтримав стратегію цифрової трансформації України, яку Кабмін підготував на найближчі три роки. Він звернув увагу, що Україна стала першою країною світу з електронними паспортами і четвертою в Європі з цифровими водійськими посвідченнями — зовсім скоро громадяни зможуть їх використовувати нарівні з паперовими та пластиковими документами.

"Цифровізація — це пряма і найкраща боротьба з корупцією. Комп'ютер хабарі не бере. Діджиталізація — це боротьба з корупцією, зменшення спілкування громадян з чиновниками, спрощення процедур, і за нею — майбутнє", — підкреслив Володимир Зеленський.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що в Україні планують запустити 94 проекти з діджиталізації у медичній, енергетичній, інфраструктурній, економічній, освітній та інших сферах. Уряд затвердив список 17 лютого і збирається системно реалізовувати нововведення до 2024 року. Серед іншого, українцям обіцяють електронні системи для шкіл, лікарень та нотаріату. За словами Михайла Федорова, такі проекти дозволять Україні увійти в топ-20 цифрових країн світу.

Раніше Кабінет міністрів дозволив замовляти та обмінювати водійські посвідчення на онлайн-порталі "Дія". Постанову прийняли 17 лютого, однак скористатися послугою водії зможуть лише у квітні. Після успішного завершення процедури і оплати, нове посвідчення автоматично з'явиться в мобільному додатку "Дія". Віце-прем'єр Михайло Федоров підкреслив: для отримання прав, як і раніше, знадобиться медична довідка.

Уряд також вирішив визнати електронні свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів та договору про обов'язкове страхування (ОСАГО). Після вступу закону в силу, будь-який водій зможе показати такі документи поліцейським, відкривши їх у додатку "Дія".