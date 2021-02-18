Против Шария и его жены завели новые уголовные производства, - блогер

Против Шария заведено производство из-за разжигания вражды, а против его жены — об использовании заведомо поддельных документов.

Против видеоблогера Анатолия Шария якобы открыто уголовное производство по статье о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды, а против Ольги Шарий якобы открыто производство по статье об использовании заведомо поддельных документов. Об этом сообщил журналист Сергей Иванов в Facebook.

"Думаю, что граждане ЕС, а особенно Испании, обязаны знать, что они дали убежище нацисту, который призывал уничтожать в газовых (камерах – ред.) ромов и кастрировать представителей ЛГБТ-сообщества, оправдывая нацизм и персонально Гитлера", – сообщил Иванов.

Кроме того, по его словам, правоохранители должны дать правовую оценку высказываниям Ольги Шарий, которая как заявляет Иванов, призвала стерилизовать людей по признаку этнического происхождения и гражданства.

Напомним, служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

По версии представителей ведомства, с 2012 года через соцсети, онлайн-СМИ и российские телеканалы Шарий якобы "способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний".

Анатолий Шарий выехал из Украины в 2012 году и скрывался от правоохранительных органов Украины в разных странах Евросоюза.