Проти Шарія та його дружини нібито завели нові кримінальні справи

Проти Шарія заведено справу через розпалювання ворожнечі, а проти його дружини — про використання завідомо підроблених документів.

Проти відеоблогера Анатолія Шарія порушена кримінальна справа за статтею про розпалювання національної, расової або релігійної ворожнечі, а проти Ольги Шарій відкрито справу за статтею про використання завідомо підроблених документів. Про це повідомив журналіст Сергій Іванов у Facebook.

"Думаю, що громадяни ЄС, а особливо Іспанії, зобов'язані знати, що вони дали притулок нацистові, який закликав знищувати в газових (камерах — ред.) ромів і каструвати представників ЛГБТ-спільноти, виправдовуючи нацизм і персонально Гітлера", — повідомив Іванов.

Крім того, за його словами, правоохоронці повинні дати правову оцінку висловлюванням Ольги Шарій, яка як заявляє Іванов, закликала стерилізувати людей за ознакою етнічного походження і громадянства.

Нагадаємо, служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу України — "держзрада" і "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

За версією представників відомства, з 2012 року через соцмережі, онлайн-ЗМІ і російські телеканали Шарій нібито "сприяв РФ у проведенні пропагандистських кампаній".

Анатолій Шарій виїхав з України у 2012 році і переховувався від правоохоронних органів України в різних країнах Євросоюзу.