Россия ведет против Украины реальную войну на Донбассе, – Кравчук

Первый президент подчеркнул, что впредь Киев будет называть вещи своими именами.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что Россия ведет против Украины реальную войну на Донбассе, а не просто устраивает провокации, в ответ на что Украина должна действовать жестко, не идя на уступки стране-агрессору.

"Когда мы говорим о войне на Донбассе, нельзя говорить "они нас провоцируют и стреляют, убивают". Это странная формулировка. Мы должны говорить "они ведут против Украины реальную войну, нарушают договоренности о всеобъемлющей тишине", а не "провоцируют", – отметил первый президент Украины в комментарии каналу "24".

Кроме того, Кравчук предупредил, что Киев впредь будет называть вещи своими именами и начнет действовать активно и системно.

"Мы будем называть вещи своими именами, войну войной, а не каким-то АТО. Что они убивают, а не провоцируют. Будем действовать жестко там, где нужно и гибко там, где нужно", – заключил председатель украинской делегации.

Сообщение с аналогичными тезисами опубликовал официальный Telegram-канал украинской делегации в Трехсторонний контактной группе.

В публикации сообщается, что накануне, 17 февраля, в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание ТКГ на уровне глав делегаций. Во время заседания глава украинской делегации Леонид Кравчук "жестко напомнил представителям РФ" о том, что "Российская Федерация является стороной конфликта", а также о том, что "РФ оккупирует Крым и ОРДЛО".

Напомним, несколькими днями ранее, в понедельник, 15 февраля Леонид Кравчук пообщался с главарем квази-государственного формирования "ДНР" Денисом Пушилиным в эфире программы "Время покажет" на российском "Первом канале". В среду, 17 февраля, выступая на канале "Украина 24" первый президент Украины прокомментировал своей поступок, заявив, что его не предупредили об участии Пушилина в российском пропагандистском ток-шоу.

Отметим, за прошедшие сутки, 17 февраля, российские наемники четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе: в результате вражеских атак ни один защитник Украины не пострадал.