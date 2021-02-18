Росія веде проти України реальну війну на Донбасі, — Кравчук

Перший президент підкреслив, що надалі Київ називатиме речі своїми іменами.

Голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Росія веде проти України реальну війну на Донбасі, а не просто влаштовує провокації, у відповідь на що Україна повинна діяти жорстко, не йдучи на поступки країні-агресору.

"Коли ми говоримо про війну на Донбасі, не можна говорити "вони нас провокують і стріляють, вбивають". Це дивне формулювання. Ми повинні говорити "вони ведуть проти України реальну війну, порушують домовленості про всеосяжну тишу", а не "провокують", — зазначив перший президент України в коментарі каналу "24".

Крім того, Кравчук попередив, що Київ надалі називатиме речі своїми іменами і почне діяти активно і системно.

"Ми називатимемо речі своїми іменами, війну війною, а не якимось АТО. Що вони вбивають, а не провокують. Діятимемо жорстко там, де потрібно, і гнучко там, де потрібно", — сказав голова української делегації.

Повідомлення з аналогічними тезами опублікував офіційний Telegram-канал української делегації в Тристоронній контактній групі.

У публікації повідомляється, що напередодні, 17 лютого, в режимі відеоконференції відбулося чергове засідання ТКГ на рівні голів делегацій. Під час засідання голова української делегації Леонід Кравчук "жорстко нагадав представникам РФ" про те, що "Російська Федерація є стороною конфлікту", а також про те, що "РФ окупує Крим і ОРДЛО".

Нагадаємо, декількома днями раніше, в понеділок, 15 лютого Леонід Кравчук поспілкувався з ватажком квазі-державного формування "ДНР" Денисом Пушиліним в ефірі програми "Час покаже" на російському "Первом канале". У середу, 17 лютого, виступаючи на каналі "Україна 24" перший президент України прокоментував свій вчинок, заявивши, що його не попередили про участь Пушиліна Дениса в російському пропагандистському ток-шоу.

Зазначимо, за минулу добу, 17 лютого, російські найманці чотири рази порушили режим тиші на Донбасі: в результаті ворожих атак жоден захисник України не постраждав.