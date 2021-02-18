Украину окутают морозы, а на выходных потеплеет, – синоптики (карта)

Ближайшей ночью столбики термометров опустятся до -20…-26 мороза.

В пятницу, 19 февраля, в Украине ожидается преимущественно сухая и морозная погода, но начиная с 20 февраля в Украину, по данным синоптиков, придет потепление.

В частности, по данным Укргидрометцентра, завтра, 19 февраля, в Украине без осадков, лишь ночью в Крыму и Приазовье снег.

"На юге и востоке страны отдельные порывы ветра 15-20 м/с. Температура ночью -20…-25 мороза, днем -7…-12 мороза. В южных, юго-восточных областях, в Закарпатье и местами в Прикарпатье ночью -11…-18 °С, днем от -5 до +1 С", – отметили синоптики.

20 февраля на Правобережье, 21 февраля в восточных и северо-восточных областях небольшой снег, а в Карпатах – умеренный. В западных областях ожидают снег с дождем, на остальной территории Украины – без осадков.

"Местами туман, температура 20 февраля ночью -12…-19, днем -4…+2, на западе страны ночью -3…-10, днем 0…+5. 21 февраля в Украине дальнейшее повышение температуры на 2-5", – сообщили в Укргидрометцентре.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, отсутствие осадков и атмосферные прояснения ближайшей ночью позволят столбикам термометров опуститься до -20…-26 мороза.

В западных областях (кроме Волыни и Ривненщины), на Днепропетровщине, в Кропивницком с районами и на востоке Украины предусматривается ночью -14…-20 мороза. В южной части Украины и на Закарпатье -9 …-15 мороза.

Завтра, 19 февраля, температура воздуха будет колебаться в пределах -7…-12, на западе и юге -1…-7. Осадки в Украине маловероятны, лишь ночью в Приазовье пройдет снег с метелями. Ожидается сильный ветер.

В Киеве в пятницу будет преобладать сухая погода. Ночью в столице -18…-22, на окраинах – ниже. Днем в Киеве предполагается около -10 мороза.

"Заключительный прорыв лютого холода в Украину перед плаванием по лужам и тротуарным рекам! А дальше начнется оттепель и потепление к "плюсам"", – резюмировала синоптик.

Отметим, в 2021 году во Львове в городском детском эколого-натуралистическом центре не будут прогнозировать приход весны на Сретение Господне, так как животные до сих пор находятся в спячке.