Україну огорнуть морози, а на вихідних потеплішає, — синоптики (карта)

Найближчої ночі стовпчики термометрів опустяться до -20... -26 морозу.

У пʼятницю, 19 лютого, в Україні очікується переважно суха і морозна погода, але починаючи з 20 лютого в Україні, за даними синоптиків, прийде потепління.

Зокрема, за даними Укргідрометцентру, завтра, 19 лютого, в Україні без опадів, лише вночі в Криму та Приазовʼї сніг.

"На півдні та сході країни окремі пориви вітру 15-20 м/с. Температура вночі -20… -25 морозу, вдень -7… -12 морозу. У південних, південно-східних областях, на Закарпатті та місцями на Прикарпатті вночі -11… -18°С, вдень від -5 до +1°С", — зазначили синоптики.

20 лютого на Правобережжі, 21 лютого в східних та північно-східних областях невеликий сніг, а в Карпатах — помірний. У західних областях очікують сніг з дощем, на решті території України — без опадів.

"Місцями туман, температура 20 лютого вночі -12… -19, вдень -4… +2, на заході країни вночі -3… -10, вдень 0… +5. 21 лютого в Україні очікується підвищення температури на 2-5", — повідомили в Укргідрометцентрі.

Як повідомила синоптик Наталія Діденко на своїй сторінці у Facebook, відсутність опадів і атмосферні прояснення найближчої ночі дозволять стовпчикам термометрів опуститися до -20… -26 морозу.

У західних областях (крім Волині та Рівненщини), на Дніпропетровщині, в Кропивницькому з районами і на сході України передбачається вночі -14… -20 морозу. У південній частині України і на Закарпатті -9… -15 морозу.

Завтра, 19 лютого, температура повітря коливатиметься в межах -7… -12, на заході та півдні -1… -7. Опади в Україні малоймовірні, лише вночі в Приазовʼї пройде сніг з хуртовинами. Очікується сильний вітер.

У Києві в пʼятницю переважатиме суха погода. Вночі в столиці -18… -22, на околицях — нижче. Днем у Києві передбачається близько -10 морозу.

"Останній прорив лютого холоду в Україні перед плаванням по калюжах і тротуарних річках! А далі почнеться відлига і потепління до "плюсів"", — резюмувала синоптик.

Зазначимо, у 2021 році у Львові в міському дитячому еколого-натуралістичному центрі не прогнозували прихід весни на Стрітення Господнє, оскільки тварини досі перебувають в сплячці.