Обсерваторию "Белый слон" на горе Поп Иван замело снегом (фото)

Здание обнесено строительными лесами, из-за чего заснеженное сооружение приобрело еще более удивительный вид.

Обсерваторию "Белый слон" на горе Поп Иван Черногорский замело снегом, из-за чего она стала напоминать ледовую крепость. Фотографией поделились спасатели с Черногоского горного поисково-спасательного поста на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 7:35, 19.02.2021 на г. Поп Иван Черногорский температура воздуха -12 °С, ветер северо-западный 3-5 м/с. Ясно", – говорится в подписи к снимку.

Фото: Facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Здание обсерватории в стиле конструктивизма в 1938 году построили поляки, использовав для этого местный камень-песчаник. Там проводили астрономические и метеорологические исследования.

Во время Второй мировой войны здание приходило в упадок, его разворовали, вынеся оттуда медные листы, художественный паркет и облицовку стен. В 2017 году в обсерватории оборудовали спасательный пост, а в прошлом году там начала работать метеостанция.

Евросоюз выделил грант на полтора миллиона евро для ремонта обсерватории, а за реализацию проекта взялись Прикарпатский национальный университет совместно с Варшавским университетом.

Сооружение обнесли строительными лесами. После ремонта тут, кроме спасательного поста, планируют оборудовать высокогорный спасательный учебный центр. В частности, собираются установить метеооборудовние, закупить спасательную технику и снаряжение, а также установить два телескопа – исследовательский и учебный.

В 2019 году вандалы повредили систему громоотвода обсерватории, нанеся ущерб на 600 тысяч гривен. Несмотря на то, что дежурные спасательного поста пытались их остановить, они не реагировали и вели себя по-хамски, передает "Укринформ".

Напомним, в прошлом году 1 июня гору Поп Иван замело снегом.