Гору Поп Иван в Карпатах засыпало снегом в первый день лета
2020-06-01 12:14:28
Снегопад на вершине начался еще на выходных
В первый день лета, 1 июня, в высокогорье Карпат по-прежнему лежит снег, в то время как синоптики обещали в понедельник повсеместно дожди, а местами и грозы. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook.
Спасатели сообщили, что 31 мая на горе Поп Иван, высотой 1936 метров начался снегопад, вершину затянуло туманом, а температура опустилась до -4 градусов.
Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Сегодня, 1 июня, на горе Поп Иван Черногорский было облачно, видимость ограничена до 50 метров. Температура — 0 °C.
Как ранее писал Фокус:
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