Огромный ствол упал на женщину около 60 лет

В Одессе бушует ураган, который уже привел к человеческим жертвам. Как сообщает Думская, 60-летнюю женщину на улице Нежинской насмерть убило упавшее дерево.

Очевидцы рассказали изданию, что женщину привалил огромный ствол.

"На место приехала скорая помощь, а после сотрудники полиции и оперативно-следственная группа", – рассказывает собеседник.

Информацию о погибшей женщине также подтвердили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.

В настоящее время в городе не функционируют множество трамвайных и троллейбусных маршрутов, а объездную дорогу накрывают волны от продолжающегося ливня.

Как сообщили в пресс-службе Одесского горсовета, по состоянию на 13:00 были повалены 48 деревьев на улицах Заболотного, Давида Ойстраха, проспекте Добровольского, Комитетской, Митракова, Жуковского, Троицкой, Шишова, Малой Арнаутской, Проховской, Николаевской дороге, Базарной, Бочарова, Артиллерийской, Польской, Космонавтов, Ицхака Рабина, Довженко, Генерала Петрова, Садовой, Крымской, Керченской.

Аварийные бригады "Горзелентреста", "Одесгорсвета", "Одесгорэлектротранса" оперативно реагируют на вызовы и устраняют последствия урагана.

Как ранее сообщал Фокус:

В Одессе на специализированной штрафплощадке временного задержания транспортных средств и мототранспорта прошедшей ночью сгорело двадцать автомобилей.

Из-за угрозы коронавируса на одесском рынке "7-й километр" усилили санобработку и провели учения.