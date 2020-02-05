Из-за угрозы коронавируса на одесском рынке "7-й километр" усилили санобработку и провели учения

2020-02-05 13:56:57

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На рынке традиционно работают много китайцев

5 февраля на промтоварном рынке "Седьмой километр" были замечены сотрудники медицинской службы в защитных костюмах, которые общались с предпринимателями. Об этом сообщило одесское издание "Думская".

В администрации рынка поясняют: это плановые учения.

Согласно приказу директора рынка, кроме ежедневного сбора информации о заболевших сотрудниках и профилактической работы, предполагается обучение медиков.

"В связи с массовым беспокойством в стране относительно угрозы проникновения в Украину коронавируса, выявленного в Китае, на промрынке "7 километр" проходят плановые учения. 5 февраля прошла отработка взаимодействия с предпринимателем китайской национальности (заведомо не имеющим признаков заболевания и инфицирования) медицинской службы рынка, в полном медицинском обмундировании", – говорится в сообщении.

Сообщается, что службы рынка в три раза усилили санитарную обработку общественных помещений, закупили маски, спецкостюмы, дополнительные средства дезинфекции.

Служба охраны здоровья рынка включает в себя три медпункта, два из которых работают круглосуточно. Она имеет собственный автомобиль скорой помощи и оборудованный всем необходимым изолятор.

Как ранее сообщал Фокус:

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