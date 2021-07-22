Потоп в Одессе: на рынке "7-й километр" залило павильоны (фото, видео)

Кроме рабочих мест продавцов, подтопленными оказались и автомобили, припаркованные на ночь ниже линии водопонижения.

Рынок "7-й километр" под Одессой оказался из-за сильного потопа, который прошел ночью, оказался частично залит — постредели несколько торговых павильонов и автомобилей. Об этом в четверг, 22 июля, говорится на странице рынка в Facebook.

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По словам администрации рынка "7-й километр", благодаря слаженной работе служб рынка, которые всю ночь откачивали воду на "проблемных" участках, более масштабных последствий потопа удалось избежать.

"Так, с 00:00 часов и до утра 22 июля на контейнерной площадке №3 в районе улице Белая работало две помпы, а на СТРП№5 (5-я площадка) – 4 помпы и пожарный автомобиль, которые откачали тонны воды и затопление торговых мест удалось свести к минимуму", – сообщило руководство.

Утверждается, что до сих пор линия водопонижения переполнена более чем в два раза. Из-за этого оказались потом добрался до нескольких машин, чьи владельцы оставили их на ночь на стоянке.

Руководство рынка "7-й километр" обратилось к предпринимателям и его посетителям с просьбой оставлять свои авто за пределами линии водопонижения, ведь в случае сильного потопа последствия могут быть непредсказуемыми ("7-й километр" находится в низине, потому во время осадков вода со всех сторон стекается практически в его центр. Именно там находится линия водопонижения, и происходит откачка воды).

"Обращаем внимание предпринимателей, осуществляющих торговлю в зонах риска, о необходимости учитывать прогнозы синоптиков и принимать меры безопасности в рамках своих возможностей – заранее перемещать товар на стеллажи и вторые этажи торговых павильонов.

[ + – ] Потоп на рынке "7-й километр" Фото: Facebook [ + – ] Потоп на рынке "7-й километр" Фото: Facebook [ + – ] Потоп на рынке "7-й километр" Фото: Facebook [ + – ] Потоп на рынке "7-й километр" Фото: Facebook

В четверг "7-й километр" работает в штатном режиме несмотря на потоп, попасть в него можно через объезд, который установили в районе образования стихийного озера у линии водопонижения.

Как сообщалось ранее, в Одессе из-за мощного ливня на одной из залитых водой улиц заглохла маршрутка с пассажирами. Из-за последствий непогоды люди оказались в ловушке, на помощь к ним пришли спасатели.

Напомним, ночью, 22 июля в Одессе начался мощный ливень, из-за которого затопило большую часть улиц города. Из-за наводнения в ряде районов города отключился свет, а в аэропорту не могли приземлиться самолеты.

А 19 июля мощный ливень накрыл Киев. В связи с потопом по столице произошел ряд ДТП, также затопило две станции метрополитена.