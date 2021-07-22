Потоп в Одесі: на ринку "7-й кілометр" залило павільйони (фото, відео)

Крім робочих місць продавців, підтопленими виявилися й автомобілі, припарковані на ніч нижче лінії водозниження.

Ринок "7-й кілометр" під Одесою виявився частково залитим через сильний потопу, який пройшов уночі, — постраждали кілька торгових павільйонів і автомобілів. Про це в четвер, 22 липня, йдеться на сторінці ринку в Facebook.

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За словами адміністрації ринку "7-й кілометр", завдяки злагодженій роботі служб ринку, які всю ніч відкачували воду на проблемних ділянках, більш масштабних наслідків потопу вдалося уникнути.

"Так, з 00:00 годин і до ранку 22 липня на контейнерному майданчику №3 в районі вулиці Біла працювало дві помпи, а на СТРП№5 (5-й майданчик) — 4 помпи та пожежний автомобіль, які відкачали тонни води, і затоплення торгових місць вдалося звести до мінімуму", — повідомило керівництво.

Стверджується, що до сих пір лінія водозниження переповнена більш ніж удвічі. Через це виявилися потом дістався до декількох машин, чиї власники залишили їх на ніч на стоянці.

Керівництво ринку "7-й кілометр" звернулося до підприємців і його відвідувачів із проханням залишати свої авто за межами лінії водозниження, адже в разі сильного потопу наслідки можуть бути непередбачуваними ( "7-й кілометр" знаходиться в низині, тому під час опадів вода з усіх боків стікається практично в його центр. Саме там знаходиться лінія водозниження і відбувається відкачка води).

"Звертаємо увагу підприємців, які здійснюють торгівлю в зонах ризику, на необхідність враховувати прогнози синоптиків і вживати заходів безпеки в межах своїх можливостей — заздалегідь переміщати товар на стелажі і другі поверхи торгових павільйонів.

[ + – ] Потоп на ринку "7-й кілометр" Фото: Facebook [ + – ] Потоп на ринку "7-й кілометр" Фото: Facebook [ + – ] Потоп на ринку "7-й кілометр" Фото: Facebook [ + – ] Потоп на ринку "7-й кілометр" Фото: Facebook

У четвер "7-й кілометр" працює в штатному режимі незважаючи на потоп, потрапити в нього можна через обʼїзд, який встановили в районі створення стихійного озера біля лінії водозниження.

Як повідомлялося раніше, в Одесі через потужні зливи на одній із залитих водою вулиць заглохла маршрутка з пасажирами. Через наслідки негоди люди виявилися в пастці, на допомогу до них прийшли рятувальники.

Нагадаємо, уночі, 22 липня в Одесі почався потужна злива, яка затопила більшу частину вулиць міста. Через повінь у кількох районах міста вимкнулося світло, а в аеропорту не могли приземлитися літаки.

А 19 липня потужна злива накрила Київ. Через потоп у столиці сталася низка ДТП, також затопило дві станції метрополітену.