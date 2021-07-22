Потоп в Одесі: пасажири маршрутки вплав покидали салон (відео)
Через наслідки негоди люди опинилися в пастці, на допомогу до них прийшли рятувальники.
В Одесі через потужну зливу на одній із залитих водою вулиць зламалася маршрутка з пасажирами.
За інформацією пресслужби регіонального управління ДСНС, подія трапилася на вулиці Чорноморського Козацтва в Суворовському районі обласного центру, передає УНІАН.
Очевидці повідомляють, що маршрутний автобус №146 намагався проїхати по дорозі, затопленій водою, проте зламався.
Люди почали виходити з транспортного засобу й опинилися по пояс у воді. На допомогу до них поспішили рятувальники, які опинилися на місці події абсолютно випадково.
На кадрах видно, що неподалік від маршрутки стоять на узбіччі автомобілі, залиті водою ледь не по дах.
Нагадаємо, вночі, 22 липня в Одесі почалася потужна злива, через яку затопило більшу частину вулиць міста. Через повінь у ряді районів міста вимкнулося світло, а в аеропорту не могли приземлитися літаки.
А 19 липня потужна злива накрила Київ. У звʼязку з потопом по столиці стався ряд ДТП, також затопило дві станції метрополітену.
Фокус повідомляв про те, що буря в Києві перевернула катер з парашутистом. Чоловіка віднесло сильним вітром, і він завис у повітрі.