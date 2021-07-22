Потоп в Одесі: пасажири маршрутки вплав покидали салон (відео)

Через наслідки негоди люди опинилися в пастці, на допомогу до них прийшли рятувальники.

В Одесі через потужну зливу на одній із залитих водою вулиць зламалася маршрутка з пасажирами.

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За інформацією пресслужби регіонального управління ДСНС, подія трапилася на вулиці Чорноморського Козацтва в Суворовському районі обласного центру, передає УНІАН.

Очевидці повідомляють, що маршрутний автобус №146 намагався проїхати по дорозі, затопленій водою, проте зламався.

Люди почали виходити з транспортного засобу й опинилися по пояс у воді. На допомогу до них поспішили рятувальники, які опинилися на місці події абсолютно випадково.

На кадрах видно, що неподалік від маршрутки стоять на узбіччі автомобілі, залиті водою ледь не по дах.

[ + – ] Подія в Одесі

Нагадаємо, вночі, 22 липня в Одесі почалася потужна злива, через яку затопило більшу частину вулиць міста. Через повінь у ряді районів міста вимкнулося світло, а в аеропорту не могли приземлитися літаки.

А 19 липня потужна злива накрила Київ. У звʼязку з потопом по столиці стався ряд ДТП, також затопило дві станції метрополітену.

Фокус повідомляв про те, що буря в Києві перевернула катер з парашутистом. Чоловіка віднесло сильним вітром, і він завис у повітрі.