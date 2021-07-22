Потоп в Одессе: пассажиры маршрутки вплавь покидали салон (видео)

Из-за последствий непогоды люди оказались в ловушке, на помощь к ним пришли спасатели.

В Одессе из-за мощного ливня на одной из залитых водой улиц заглохла маршрутка с пассажирами.

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По информации пресс-службы регионального управления ГСЧС, происшествие случилось на улице Черноморского Казачества в Суворовском районе областного центра, передает УНИАН.

Очевидцы сообщают, что маршрутный автобус №146 пытался проехать по дороге, затопленной водой, однако заглох.

Люди начали выходить из транспортного средства и оказались по пояс в воде. На помощь к ним поспешили спасатели, оказавшиеся на месте происшествия по чистой случайности.

На кадрах видно, что неподалеку от маршрутки стоят у обочины автомобили, залитые водой чуть ли не по крышу.

[ + – ] Происшествие в Одессе

Напомним, ночью, 22 июля в Одессе начался мощный ливень, из-за которого затопило большую часть улиц города. Из-за наводнения в ряде районов города отключился свет, а в аэропорту не могли приземлиться самолеты.

А 19 июля мощный ливень накрыл Киев. В связи с потопом по столице произошел ряд ДТП, также затопило две станции метрополитена.

Фокус сообщал о том, что буря в Киеве перевернула катер с парашютистом. Мужчину отнесло сильным ветром и он завис в воздухе.