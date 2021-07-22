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Одессу накрыл мощный ливень: затопило Дерибасовскую, людей сносило потоком воды (фото, видео)

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Фото: Думская | Ливень затопил Дерибасовскую, 22 июля 2021 года

Из-за наводнения в ряде районов города отключился свет, а в аэропорту не могли сесть самолеты.

Ночью 22 июля в Одессе начался мощный ливень, из-за которого затопило большую часть улиц города. В частности, под водой оказались Дерибасовская, Французский бульвар и центральная аллея Аркадии. Об этом сообщает местное издание "Думская".

Журналисты утверждают, что подобного наводнения в Одессе не было с 2013 года.

Из-за потопа по городу упали десятки деревьев, а в ряде районов не было света. Вода залила и многие подъезды домов.

По информации СМИ, из-за наводнения пилоты самолетов решили не приземляться в Одессе, отправившись на другие аэропорты. Так, прибывший из Варшавы борт польских авиалиний (LOT) вернулся в Польшу, а летевший из турецкой Анталии самолет Azur Air Ukraine отправился в Киев.

Одессу затопило ливнем - видео
Ливень в Одессе - видео
Наводнение в Одессе - видео
Одессу затопило - видео
Ливень в Одессе - видео

"Думская" сообщает, что последствия наводнения в Одессе были видны по городу и по состоянию на утро 22 июля.

Синоптики утверждают, что потоп случился из-за того, что в течение ночи выпало 45 мм осадков.

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Потоп в Одессе
Фото: Думская
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Потоп в Одессе
Фото: Думская
Потоп в Одессе, одесса потоп 2021, ливень в одессе, затопило одессу, одесса потоп, июль 2021
Потоп в Одессе
Фото: Думская
Потоп в Одессе, одесса потоп 2021, ливень в одессе, затопило одессу, одесса потоп, июль 2021
Потоп в Одессе
Фото: Думская
Потоп в Одессе, одесса потоп 2021, ливень в одессе, затопило одессу, одесса потоп, июль 2021
Потоп в Одессе
Потоп в Одессе, одесса потоп 2021, ливень в одессе, затопило одессу, одесса потоп, июль 2021
Потоп в Одессе
Потоп в Одессе, одесса потоп 2021, ливень в одессе, затопило одессу, одесса потоп, июль 2021
Потоп в Одессе
Фото: Думская
Потоп в Одессе, одесса потоп 2021, ливень в одессе, затопило одессу, одесса потоп, июль 2021
Потоп в Одессе, одесса потоп 2021, ливень в одессе, затопило одессу, одесса потоп, июль 2021
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В соцсетях также начали публиковать видео с последствиями непогоды в Одессе.

Одеса сегодня потоп - видео
Одеса сегодня потоп - видео
Наводнение в Одессе сегодня - видео
Наводнение в Одессе сегодня - видео

Напомним, 19 июля мощный ливень накрыл и Киев. Из-за потопа по городу произошел ряд ДТП и затопило две станции метро.