Одессу накрыл мощный ливень: затопило Дерибасовскую, людей сносило потоком воды (фото, видео)
Из-за наводнения в ряде районов города отключился свет, а в аэропорту не могли сесть самолеты.
Ночью 22 июля в Одессе начался мощный ливень, из-за которого затопило большую часть улиц города. В частности, под водой оказались Дерибасовская, Французский бульвар и центральная аллея Аркадии. Об этом сообщает местное издание "Думская".
Журналисты утверждают, что подобного наводнения в Одессе не было с 2013 года.
Из-за потопа по городу упали десятки деревьев, а в ряде районов не было света. Вода залила и многие подъезды домов.
По информации СМИ, из-за наводнения пилоты самолетов решили не приземляться в Одессе, отправившись на другие аэропорты. Так, прибывший из Варшавы борт польских авиалиний (LOT) вернулся в Польшу, а летевший из турецкой Анталии самолет Azur Air Ukraine отправился в Киев.
"Думская" сообщает, что последствия наводнения в Одессе были видны по городу и по состоянию на утро 22 июля.
Синоптики утверждают, что потоп случился из-за того, что в течение ночи выпало 45 мм осадков.
В соцсетях также начали публиковать видео с последствиями непогоды в Одессе.
Напомним, 19 июля мощный ливень накрыл и Киев. Из-за потопа по городу произошел ряд ДТП и затопило две станции метро.