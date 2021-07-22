Одессу накрыл мощный ливень: затопило Дерибасовскую, людей сносило потоком воды (фото, видео)

Из-за наводнения в ряде районов города отключился свет, а в аэропорту не могли сесть самолеты.

Ночью 22 июля в Одессе начался мощный ливень, из-за которого затопило большую часть улиц города. В частности, под водой оказались Дерибасовская, Французский бульвар и центральная аллея Аркадии. Об этом сообщает местное издание "Думская".

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Журналисты утверждают, что подобного наводнения в Одессе не было с 2013 года.

Из-за потопа по городу упали десятки деревьев, а в ряде районов не было света. Вода залила и многие подъезды домов.

По информации СМИ, из-за наводнения пилоты самолетов решили не приземляться в Одессе, отправившись на другие аэропорты. Так, прибывший из Варшавы борт польских авиалиний (LOT) вернулся в Польшу, а летевший из турецкой Анталии самолет Azur Air Ukraine отправился в Киев.

[ + – ] Одессу затопило ливнем - видео

[ + – ] Ливень в Одессе - видео

[ + – ] Наводнение в Одессе - видео

[ + – ] Одессу затопило - видео

[ + – ] Ливень в Одессе - видео

"Думская" сообщает, что последствия наводнения в Одессе были видны по городу и по состоянию на утро 22 июля.

Синоптики утверждают, что потоп случился из-за того, что в течение ночи выпало 45 мм осадков.

[ + – ] Потоп в Одессе Фото: Думская [ + – ] Потоп в Одессе Фото: Думская [ + – ] Потоп в Одессе Фото: Думская [ + – ] Потоп в Одессе Фото: Думская [ + – ] Потоп в Одессе [ + – ] Потоп в Одессе [ + – ] Потоп в Одессе Фото: Думская

В соцсетях также начали публиковать видео с последствиями непогоды в Одессе.

[ + – ] Одеса сегодня потоп - видео

[ + – ] Одеса сегодня потоп - видео

[ + – ] Наводнение в Одессе сегодня - видео

[ + – ] Наводнение в Одессе сегодня - видео

Напомним, 19 июля мощный ливень накрыл и Киев. Из-за потопа по городу произошел ряд ДТП и затопило две станции метро.