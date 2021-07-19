Станции метро "Берестейская" и "Академгородок" затопило из-за ливня (видео)

"Берестейскую" полностью закрыли на вход и выход, оттуда эвакуируют людей. "Академгородок" закрыли лишь частично.

Станцию метро "Берестейская" в Киеве закрыли на вход и выход по техническим причинам. Об этом сообщается на официальной странице КП "Киевский метрополитен" в Facebook.

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В пресс-службе предприятия отмечают, что произошло это из-за попадания воды в кассовую залу станции.

О возобновлении работы станции метро "Берестейская" пообещали проинформировать дополнительно.

Судя по видео с проспекта Победы, которое опубликовал ресурс "Киев оперативный", станцию "Берестейская" заливает именно из-за начавшегося в Киеве ливня.

А позже там же опубликовали видео, снятое внутри самой станции.

Издание APnews сообщает, что пассажиров начали эвакуировать из станции "Берестейская", а поезда проезжают ее без остановки.

Издание "Сегодня" сообщило, что станцию метро "Академгородок" также заливает мощным ливнем.

Позже в КП "Киевский метрополитен" сообщили, что частично закрыли станцию "Академгородок". Временно не будет работать вестибюль №1.

Напомним, ранее Фокус рассказывал, каким был киевский потоп 1851 года.