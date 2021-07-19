Станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" затопило через зливу (відео)
"Берестейську" повністю закрили на вхід і вихід, звідти евакуюють людей. "Академмістечко" закрили лише частково.
Станцію метро "Берестейська" в Києві закрили на вхід і вихід з технічних причин. Про це повідомляється на офіційній сторінці КП "Київський метрополітен" в Facebook.
У пресслужбі підприємства зазначають, що сталося це через потрапляння води в касову залу станції.
Про відновлення роботи станції метро "Берестейська" пообіцяли проінформувати додатково.
Судячи з відео з проспекту Перемоги, яке опублікував ресурс "Київ оперативний", станцію "Берестейська" заливає саме через зливу, що почалася в Києві.
А пізніше там же опублікували відео, зняте всередині самої станції.
Видання APnews повідомляє, що пасажирів почали евакуювати зі станції "Берестейська", а потяги проїжджають її без зупинки.
Видання "Сегодня" повідомило, що станцію метро "Академмістечко" також заливає потужною зливою.
Пізніше в КП "Київський метрополітен" повідомили, що частково закрили станцію "Академмістечко". Тимчасово не працюватиме вестибюль №1.
Нагадаємо, раніше Фокус розповідав, яким був київський потоп 1851 року.