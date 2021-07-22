Одесу накрила потужна злива: затопило Дерибасівську, людей зносило потоком води (фото, відео)

Через повінь у ряді районів міста вимкнулося світло, а в аеропорту не могли сісти літаки.

Уночі 22 липня в Одесі почалася потужна злива, через яку затопило більшу частину вулиць міста. Зокрема, під водою опинилися Дерибасівська, Французький бульвар і центральна алея Аркадії. Про це повідомляє місцеве видання "Думська".

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Журналісти стверджують, що подібної повені в Одесі не було з 2013 року.

Через потоп по місту впали десятки дерев, а в ряді районів не було світла. Вода залила і багато підʼїздів будинків.

За інформацією ЗМІ, через повінь пілоти літаків вирішили не приземлятися в Одесі, відправившись в інші аеропорти. Так, борт, що прибув з Варшави, польських авіаліній (LOT) повернувся до Польщі, а літак, що летів з турецької Анталії, Azur Air Ukraine відправився до Києва.

[ + – ] Одесу затопило зливою — відео

[ + – ] Злива в Одесі — відео

[ + – ] Повінь в Одесі — відео

[ + – ] Одесу затопило — відео

[ + – ] Злива в Одесі — відео

"Думська" повідомляє, що наслідки повені в Одесі було видно по місту і станом на ранок 22 липня.

Синоптики стверджують, що потоп стався через те, що протягом ночі випало 45 мм опадів.

[ + – ] Потоп в Одесі Фото: Думская [ + – ] Потоп в Одесі Фото: Думская [ + – ] Потоп в Одесі Фото: Думская [ + – ] Потоп в Одесі Фото: Думская [ + – ] Потоп в Одесі [ + – ] Потоп в Одесі [ + – ] Потоп в Одесі Фото: Думская

У соцмережах також почали публікувати відео з наслідками негоди в Одесі.

[ + – ] Потоп в Одесі сьогодні — відео

[ + – ] Потоп в Одесі сьогодні — відео

[ + – ] Повінь в Одесі сьогодні — відео

[ + – ] Повінь в Одесі сьогодні — відео

Нагадаємо, 19 липня потужна злива накрила і Київ. Через потоп по місту стався ряд ДТП і затопило дві станції метро.