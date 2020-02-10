На территории Великобритании объявлен "желтый" (предупредительный) уровень угрозы. Жителей просят не покидать свои дома

Шесть человек погибли по всей Европе из-за шторма Кьяра (Ciara). В Великобритании несколько десятков тысяч домов остались без света, сотни деревьев рухнули, перекрыв дороги и разбив машины, реки вышли из берегов. В северных регионах и горах Шотландии выпал снег, синоптики прогнозируют снежные бури и шквальный ветер. А транспортные службы предупреждают, что поезда, автобусы и самолеты могут задерживаться.

Жителей просят без нужды не покидать свои дома. Более того, спасательные службы предупреждают, что некоторые дороги затоплены и стали непроездными, так что если "даже вы думаете, что ваш автомобиль способен там проехать - вы ошибаетесь".

Шторм Кьяра уже называют "Штормом столетия" и подсчитывают убытки. Наиболее пострадал Йоркшир, там, вышедшие из берегов реки снесли укрепительные сооружение, возведенные для защиты от наводнений в 2015 году и затопили дома. В некоторых районах Великобритании за сутки выпала полуторамесячная норма дождя, тогда как в других — более 20 см снега.

Из-за этого в стране отменили десятки авиарейсов (как международных, так и внутренних), были заблокировано или приостановлено железнодорожное и паромное сообщение. Автомобильное движение парализовали упавшие деревья и наводнения в нескольких регионах, среди которых графства Уэст-Йоркшир на севере Англии и Ланкашир на северо-западе страны.

В британской столице закрыли для посетителей все королевские парки, включая Гайд-парк и Риджентс-парк, из-за угрозы падения старых деревьев. А британская королева Елизавета II, которая сейчас находится в свое резиденции Сандрингем в графстве Норфолк, из соображений безопасности пропустила воскресное посещение церкви - это случается весьма редко.

Всего жертвами шторма Кьяра стали шесть человек. В Чехии, Словении и в южной Великобритании погибли по одному человеку - это водители, на машины которых упали деревья. Еще два человека погибли на горнолыжном курорте в Польше, когда в здании обрушилась крыша на всех, кто были в помещении. Еще два человека получили травмы.

В Швеции на озере Феген перевернулась лодка. Один человек погиб, еще один считается пропавшим без вести. В Германии школьникам рекомендовали остаться дома. А во Франкфурте-на-Майне ураган повредил собор, на крышу которого из-за ветра рухнул строительный кран.

Без света остались 130 тысяч домов во Франции, 62 тысячи домов в Великобритании, 50 тысяч домов в немецкой федеральной земле Бавария, а в Ирландии - 10 тысяч. В Великобритании, Франции и Ирландии власти рекомендовали населению быть осторожными в прибрежных районах из-за опасности штормовых волн и затоплений.

Шторм будет бушевать в континентальной Европе еще несколько дней, перемещаясь в южные регионы Германии (пик урагана, как предупреждают синоптики, придется на Баварию и Альпы) и другие страны Европы. В Великобритании и Германии предупреждения о непогоде остаются в силе на 11 февраля.

В аэропорту Гатвик люди более 14 часов ждали своих рейсов: самолеты задерживались, а пассажиры тех, что смогли взлететь, пережили несколько неприятных моментов, когда сильным ветром авиалайнер швыряло из стороны в сторону. Так, одному из пилотов пришлось зайти на дополнительный круг над аэропортом из-за сильного встречного ветра.

Материал подготовлен отделом новостей по данным Daily Mail, ВВС, CNN.

Как ранее писал Фокус:

В конце января на Испанию обрушился шторм Глория. Погибли пять человек. Более 30 провинций в Испании были приведены в состояние повышенной готовности. Шторм позже переместился на юг Франции.