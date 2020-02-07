В городе собрались сотни тысяч летучих мышей

В Австралии небольшой город Ингем захватила огромная колония фруктовых летучих мышей, испугав местных жителей. Об этом сообщает news.com.au.

В настоящее время в городе собрались сотни тысяч летучих мышей, что существенно превосходит население самого города, которое составляет 4300 жителей.

"Это как летучий торнадо над городом", – рассказал горожанин Адам Каурила.

Огромная колония мышей сперва облюбовала ботанические сады в городе, а потом переместилась на деревья поблизости начальной школы и детского сада. Количество рукокрылых в городе лишь растет.

"Мне кажется, что каждая австралийская летучая мышь сейчас находится в Ингем. Проблема заключается в том, что их становится все больше и больше, вскоре город не сможет вместить всех", – рассказал мэр города Рэймон Джейо.

Местные жители жалуются на неприятный запах в городе, который появился вместе с летучими мышами, а также на постоянный писк животных. Некоторые родители всерьез обеспокоились тем, что летучие мыши могут распространять опасные заболевания.

Например, Адам Каурила с женой раздумывают над тем, чтобы забрать детей из школы пока "летучее торнадо" не уберется из города.

Австралийские летучие мыши являются переносчиками зоонозного вируса, который тесно связан с вирусом бешенства. Он может передаваться людям через укусы и царапины.

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