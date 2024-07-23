Приянка Чопра показала единственную подросшую дочь (фото)

Малти Мэри проводит время со звездной мамой и бабушкой. Они наблюдали за китами с борта яхты.

Related video

42-летняя индийская актриса Приянка Чопра показала свежие кадры единственной дочери Малти Мэри. Фото звезда экрана опубликовала в Instagram.

"Наблюдать за китами было так весело и легко", — написала Приянка.

Она с мамой и двухлетней дочкой проводит время в Австралии. Для отдыха бывшая звезда Болливуда выбрала фиолетовый бомбер и брюки, черную кепку, массивные солнцезащитные очки и топ. Между тем маленькая Малти Мэри была одета в темно-синее платье с белым воротничком. Волосы дочери Приянка собрала в два хвостика. На яхту Малти взяла с собой кучу игрушек.

Приянка Чопра с дочерью

"Малти собирает животных со всего мира — это знаково", "Малти так быстро растет, Боже мой", "Так красиво... какой особенный опыт", — пишут в комментариях подписчики Чопры.

Отметим, что Малти Мэри — единственная наследница Приянки и американского музыканта Ника Джонаса, который на 10 лет моложе своей избранницы. Звездная пара поженилась в 2018 году по всем индийским традициям, а в начале 2022 года супруги сообщили о пополнении в семье. Девочка родилась еще в 2021 году, однако об этом стало известно чуть позже.

Приянка Чопра и Ник Джонас Фото: Getty Images

Напомним, Приянка Чопра примерила украшение за миллион долларов.

Также Фокус писал об отдыхе в Индии Приянки Чопры с родными.