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Стиль життя

Пріянка Чопра показала єдину доньку, яка підросла (фото)

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Фото: Priyanka Chopra Jonas/Instagram | Донька Пріянки Чопри

Малті Мері проводить час із зірковою мамою та бабусею. Вони спостерігали за китами з борту яхти.

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42-річна індійська акторка Пріянка Чопра показала свіжі кадри єдиної доньки Малті Мері. Фото зірка екрану опублікувала в Instagram.

"Спостерігати за китами було так весело та легко", — написала Пріянка.

Вона з мамою та дворічною донькою проводить час в Австралії. Для відпочинку колишня зірка Боллівуду обрала фіолетовий бомбер та штани, чорну кепку, масивні сонцезахисні окуляри та топ. Маленька Малті Мері була одягнена в темно-синю сукню з білим комірцем. Волосся доньки Пріянка зібрала в два хвостики. На яхту Малті взяла із собою купу іграшок.

Пріянка Чопра з донькою

"Малті збирає тварин з усього світу — це знаково", "Малті так швидко росте, Боже мій", "Так красиво… який особливий досвід", — пишуть у коментарях підписники Чопри.

Зазначимо, що Малті Мері — єдина спадкоємиця Пріянки та американського музиканта Ніка Джонаса, який на 10 років молодший за свою обраницю. Зіркова пара одружилася у 2018 році за всіма індійськими традиціями, а на початку 2022 року подружжя повідомило про поповнення в родині. Дівчинка народилася ще у 2021 році, проте про це стало відомо трохи пізніше.

Пріянка Чопра та Нік Джонас Fullscreen
Пріянка Чопра та Нік Джонас
Фото: Getty Images

Нагадаємо, Пріянка Чопра приміряла прикрасу за мільйон доларів.

Також Фокус писав про відпочинок в Індії Пріянки Чопри з рідними.