Обсерваторію "Білий слон" на горі Піп Іван замело снігом (фото)

Будівля обнесена будівельним риштуванням, через що засніжена споруда набула ще більш дивовижного вигляду.

Обсерваторію "Білий слон" на горі Піп Іван Чорногірський замело снігом, через що вона стала нагадувати льодову фортецю. Фотографією поділилися рятувальники з Чорногорського гірського пошуково-рятувального поста на своїй сторінці у Facebook.

"Станом на 7:35, 19.02.2021 на г. Піп Іван Чорногірський температура повітря -12 ° С, вітер північно-західний 3-5 м/с. Ясно", — йдеться в підписі до знімку.

Фото: Facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Будівля обсерваторії в стилі конструктивізму в 1938 році побудували поляки, використавши для цього місцевий камінь-пісковик. Там проводили астрономічні та метеорологічні дослідження.

Під час Другої світової війни будинок занепадав, його розікрали, винісши звідти мідні листи, художній паркет і облицювання стін. У 2017 році в обсерваторії обладнали рятувальний пост, а в минулому році там почала працювати метеостанція.

Євросоюз виділив грант на півтора мільйона євро для ремонту обсерваторії, а за реалізацію проекту взялися Прикарпатський національний університет спільно з Варшавським університетом.

Спорудження обнесли будівельним риштуванням. Після ремонту тут, крім рятувального посту, планують обладнати високогірний рятувальний навчальний центр. Зокрема, збираються встановити метеообладнання, закупити рятувальну техніку та спорядження, а також встановити два телескопи — дослідний і навчальний.

У 2019 вандали пошкодили систему громовідводу обсерваторії, завдавши збитків на 600 тисяч гривень. Незважаючи на те, що чергові рятувального посту намагалися їх зупинити, вони не реагували і поводили себе по-хамськи, передає "Укрінформ".

Нагадаємо: у минулому році 1 червня гору Піп Іван замело снігом.