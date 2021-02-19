Велосипед сотрудника посольства Нидерландов угнали под окнами НАБУ (фото)

Пока Нацполиция ищет пропажу, зарубежный дипломат обратился за помощью к небезразличным украинцам.

В центре Киева у сотрудника посольства Нидерландов в Украине угнали велосипед. Об этом на своей странице в социальной сети "Фейсбук" сообщил первый секретарь ведомства Лодевейк Смур.

Дипломат опубликовал фото своих коллег, которые предпочитают добираться в Посольство на велосипедах даже зимой. Один из сотруднинков посольства оставил свой двухколесный транспорт у зданиях НБУ, а 15 февраля спортивный байк пропал.

"В последний раз его велосипед видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник. Все, кто видел его, дайте мне знать", — попросил Лодевейк Смур в своем посте.

[ + – ] Первый секретарь Посольства Нидерландов в Украине сообщил о пропаже велосипеда Фото: Страница пользователя Lodewijk Smoor в Фейсбук

В комментариях первый секретарь нидерландского Посольства добавил, что его коллега подал заявление в украинскую полицию. Пользователи посоветовали попросить видеозапись с камер наблюдения НАБУ.

[ + – ] Комментарии под постом Лодевейка Смура Фото: Страница пользователя Lodewijk Smoor в Фейсбук

12 февраля пресс-служба Посольства Нидерландов разместила в "Фейсбук" видео, на котором Лодевейк Смур приехал на работу верхом на велосипеде. Он сообщил, что уже два года каждый день пользуется этим видом транспорта, несмотря на тяжелые погодные условия.

"Ко мне всегда есть вопросы — возможно ли это вообще? Я думаю, да. Я — нидерландец, у нас нормально ездить на велосипеде, государство тоже поддерживает движение на велосипедах. Зимой у меня есть специальная камера с металлическими шипами. По моему мнению, снег — это не опасно, это как песок… Это возможно, я могу всем рекомендовать. Как иностранец, не хочу добавлять проблем с пробками и загрязнением воздуха в Киеве", — рассказал дипломат.

Ранее посольство США в Киеве выставило на онлайн-аукцион подержанные вещи. В качестве лотов организаторы предложили бытовую технику, мебель, различные предметы и оборудование. В описаниях отметили, что все товары нуждаются в ремонте, а потому распродаются по низким ценам. Согласно сообщению дипломатического представительства, аукцион продлится до 9 утра 5 июля 2021 года. Покупателям необходимо оплатить свои лоты не позднее 8 июля в любом банке или через интернет.