Велосипед співробітника посольства Нідерландів викрали під вікнами НАБУ (фото)

Поки Нацполіція шукає пропажу, зарубіжний дипломат звернувся по допомогу до небайдужих українців.

У центрі Києва у співробітника посольства Нідерландів в Україні викрали велосипед. Про це на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук" повідомив перший секретар відомства Лодевейк Смуров.

Дипломат опублікував фото своїх колег, які вважають за краще добиратися до Посольства на велосипедах навіть взимку. Один зі співробітників посольства залишив свій двоколісний транспорт біля будівлі НАБУ, а 15 лютого спортивний байк зник.

"Востанннє його велосипед бачили перед Національним антикорупційним бюро в понеділок. Усі, хто бачив його, дайте мені знати", — попросив Лодевейк Смуров у своєму пості.

[ + – ] Перший секретар Посольства Нідерландів в Україні повідомив про зникнення велосипеда Фото: Сторінка користувача Lodewijk Smoor в Фейсбук

У коментарях перший секретар нідерландського Посольства додав, що його колега подав заяву в українську поліцію. Користувачі порадили попросити відеозапис з камер спостереження НАБУ.

[ + – ] Коментарі під постом Лодевейка Смурова Фото: Сторінка користувача Lodewijk Smoor в Фейсбук

12 лютого прес-служба Посольства Нідерландів розмістила у "Фейсбук" відео, на якому Лодевейк Смуров приїхав на роботу верхом на велосипеді. Він повідомив, що вже два роки щодня користується цим видом транспорту, незважаючи на важкі погодні умови.

"До мене завжди є питання — чи можливо це взагалі? Я думаю, так. Я — нідерландець, у нас нормально їздити на велосипеді, держава теж підтримує рух на велосипедах. Взимку в мене є спеціальна камера з металевими шипами. На мою думку, сніг — це не небезпечно, це як пісок... Це можливо, я можу всім рекомендувати, як іноземець. Не хочу додавати проблем із заторами і забрудненням повітря в Києві", — розповів дипломат.

Раніше посольство США в Києві виставило на онлайн-аукціон вживані речі. У ролі лотів організатори запропонували побутову техніку, меблі, різні предмети й обладнання. В описах зазначили, що всі товари потребують ремонту, а тому розпродаються за низькими цінами. Згідно з повідомленням дипломатичного представництва, аукціон триватиме до 9 ранку 5 липня 2021 року. Покупцям необхідно оплатити свої лоти не пізніше 8 липня в будь-якому банку або через інтернет.