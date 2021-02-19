Сын главы бюджетного комитета ВР, "слуги народа" Аристова гоняет по Киеву со скоростью 140 км/ч

Потомок нардепа похвастался в соцсетях недопустимым по нормам ПДД разгоном, попутно задав своим подписчикам вопрос – куда же он так быстро едет.

Артем Аристов, сын председателя парламентского бюджетного комитета, народного депутата от "Слуги народа" Юрия Аристова снял и опубликовал у себя в соцсетях "стори", в которой он едет по центру Киева, а в частности – по Надднепрянскому шоссе в Печерском районе столицы – со скоростью почти втрое превышающую максимально-допустимую.

Так, на спидометре авто, который был снят крупным планом, отчетливо видна цифра "143". За десять секунд ролика сын Аристова обгоняет пять различных машин. В "стори" вмонтирован опрос "Куда еду?", а почти 440-ка тысячам подписчиков Артема предлагается выбрать один из двух вариантов: "В зал" или "Гулять".

Следует отметить, что с началом похолодания (а точнее – с 1-го ноября 2020 года) Департамент транспортной инфраструктуры КГГА установил вплоть до 1-го апреля 2021 года ограничение максимальной скорости: на тех улицах Киева, где можно было ехать на скорости до 80 км/ч, на указанный период устанавливается ограничение скорости до 50 км/ч, чтобы уменьшить риски потери управления автомобилем из-за скользкой дороги. В публикации среди прочих трасс отмечено и Надднепрянское шоссе.

"Еще вчера юноша был замечен курящим кальян во время вождения автомобиля, а сегодня он гоняет по Киеву со скоростью 140 км/час", – пишет Telegram-канал "PavlovskyNEWS" в пятницу, 19 февраля, публикуя запись "стори" Аристова-младшего. По данным издания, Артем является сыном Юрия Аристова от первого брака, однако нардеп при этом не вносит его данные в свою ежегодную декларацию.

Напомним, по версии журнала "Фокус", Юрий Аристов занимает 44-е место в списке ста самых влиятельных украинцев. С августа 2019-го возглавляет один из ключевых парламентских комитетов – по вопросам бюджета, через который проходят главная смета страны. Возглавляемый Аристовым бюджетный комитет согласовывает распределение средств из Фонда борьбы с COVID-19.

Напомним, недавно известная французская блогерка и пранкерша Мари Бенолье снимала в Дубае (ОАЭ) ролик о роскошной жизни и встретила в центре мегаполиса 22-летнего украинца с часами "Rolex", перемещавшегося по городу на кастомном "Rolls-Royce".