Син глави бюджетного комітету ВР, "слуги народу" Арістова ганяє по Києву зі швидкістю 140 км/год

Нащадок нардепа похвалився в соцмережах неприпустимим за нормами ПДР розгоном, попутно запитавши своїх підписників — куди ж він так швидко їде.

Артем Арістов, син голови парламентського бюджетного комітету, народного депутата від "Слуги народу" Юрія Арістова зняв та опублікував у себе в соцмережах "сторі", в якій він їде по центру Києва, а зокрема — по Наддніпрянському шосе в Печерському районі столиці — зі швидкістю, яка майже втричі перевищує максимально-допустиму.

Так, на спідометрі авто, який був знятий крупним планом, чітко видно цифру "143". За десять секунд ролика син Арістова обганяє п'ять різних машин. У "сторі" вмонтоване опитування "Куди їду?", а майже 440-ка тисячі передплатників Артема пропонується вибрати один із двох варіантів: "У зал" або "Гуляти".

Слід зазначити, що з початком похолодання (а точніше — з 1-го листопада 2020 року) Департамент транспортної інфраструктури КМДА встановив аж до 1-го квітня 2021 року обмеження максимальної швидкості: на тих вулицях Києва, де можна було їхати на швидкості до 80 км/год, на вказаний період встановлюється обмеження швидкості до 50 км/год, щоб зменшити ризики втрати управління автомобілем через слизьку дорогу. У публікації серед інших трас зазначене й Наддніпрянське шосе.

"Ще вчора юнака помітили, коли він курив кальян під час кермування автомобіля, а сьогодні він ганяє по Києву зі швидкістю 140 км/год", — пише Telegram-канал "PavlovskyNEWS" у п'ятницю, 19 лютого, публікуючи запис "сторі" Арістова-молодшого. За даними видання, Артем є сином Юрія Арістова від першого шлюбу, проте нардеп при цьому не вносить його дані в свою щорічну декларацію.

Нагадаємо, за версією журналу "Фокус", Юрій Арістов посідає 44-е місце в списку ста найвпливовіших українців. З серпня 2019 очолює один із ключових парламентських комітетів — із питань бюджету, через який проходить головний кошторис країни. Очолюваний Арістовим бюджетний комітет погоджує розподіл коштів із Фонду боротьби з COVID-19.

Нагадаємо, нещодавно відома французька блогерка й пранкерка Марі Бенолье знімала в Дубаї (ОАЕ) ролик про розкішне життя та зустріла в центрі мегаполісу 22-річного українця з годинником "Rolex", який їздив містом на кастомному "Rolls-Royce".