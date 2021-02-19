Житель Харькова потратил 22 года на создание макета храма из спичек, бисера и золота (фото)

Высота храма – более метра, внутри него – макеты икон и органа.

Житель Харькова Владимир Гуськов потратил 22 года на создание уникального макета храма из спичек, бисера и золота.

Об этом рукотворном творении написала в Facebook руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова.

По ее словам, этот храм – технически сложная работа высотой 107 см.

"Храм украшен не только извне, а имеет интерьер с иконами и подсветкой, все двери и окна подвижные, двухъярусный иконостас, есть макет органа, из которого звучит органная музыка, пол выложен из бисера с разным рисунком", – написала Ветрова.

[ + – ] Facebook/макет храма

Кроме спичек, харьковчанин использовал еще 53 вида материалов: бисер, стразы, пуговицы, стеклянные шары, цепочки, расчески, фольгу, сусальное золото, медные колокольчики, металлические крестики, зеркала, годовые камешки, трикотажную фурнитуру. А территория вокруг храма отделана чайной заваркой.

Отметим, ранее в Мексике в храме ацтеков была обнаружена древняя скульптура беркута, которая вероятно связана с жертвоприношениями.