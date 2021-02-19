Житель Харкова витратив 22 роки на створення макета храму із сірників, бісеру та золота (фото)

Висота храму — більше метра, всередині нього — макети ікон та органу.

Житель Харкова Володимир Гуськов витратив 22 роки на створення унікального макета храму із сірників, бісеру та золота.

Про це рукотворне творіння написала у Facebook керівник Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

За її словами, цей храм — технічно складна робота висотою 107 см.

"Храм прикрашений не тільки ззовні, а має інтер'єр з іконами та підсвічуванням, всі двері та вікна рухливі, двоярусний іконостас, є макет органу, з якого звучить органна музика, підлога викладена з бісеру з різним малюнком", — написала Вєтрова.

[ + – ] Facebook/макет храму

Крім сірників, харків'янин використовував ще 53 види матеріалів: бісер, стрази, гудзики, скляні кулі, ланцюжки, гребінці, фольгу, сусальне золото, мідні дзвіночки, металеві хрестики, дзеркала, річні камінчики, трикотажну фурнітуру. А територія навколо храму оброблена чайною заваркою.

Зазначимо, раніше у Мексиці в храмі ацтеків виявили стародавню скульптуру беркута, яка ймовірно пов'язана з жертвопринесеннями.