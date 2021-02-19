На Волыни мужчина за два месяца перенес инфаркт, коронавирус, инсульт и сложную операцию (фото)

Мужчина попал в больницу с инфарктом, после сложной операции у него обнаружили коронавирус, который дал осложнения.

62-летний житель поселка Голобы Волынской области Николай Мусь попал в больницу с инфарктом. В больнице тест на коронавирус показал позитивный результат, а позже он перенес инсульт. Потом пациенту удалили желчный пузырь и сделали несколько операций на сердце — все это за два месяца. Об этом сообщает Ковельское горрайонное термедобъединение в Facebook.

"Николая Владимировича "скорая" привезла в больницу с инфарктом. Выяснилось, что первый инфаркт у него случился еще 8 лет назад", — сказано в сообщении.

Медики провели мужчине аортокоронарное шунтирование и пластику двух клапанов. Операция длилась более 10 часов.

"Пациент постепенно выздоравливал. И, казалось бы, самый трудный период уже позади. Но через несколько дней у мужчины внезапно повысилась температура. Диагностика на компьютерном томографе не на шутку взволновала кардиохирургов: коронавирусная инфекция COVID-19, которая вызвала инсульт", — рассказали в ведомстве.

Мужчину поместили в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ, за жизнь он боролся восемь суток. Врачи признаются, что не думали, что он выживет.

Коронавирус дал осложнения и у больного развился острый деструктивный калькулезный холецистит, который привел к дальнейшей интоксикации и требовал срочной операции.

"Операцию по удалению желчного пузыря сделали через небольшие проколы. Послеоперационные раны, несмотря на выраженный воспалительный процесс, зажили первичным натяжением", — сказано в сообщении.

Сейчас Николай Мусь выздоровел. Его выписали из больницы.

Напомним, коронавирус не проходит бесследно и меняет поведение и привычки тех, кто его перенес, рассказала кандидат психологических наук, руководитель Ассоциации профессионального развития психологов и психотерапевтов Украины Руслана Мороз.

К такому выводу она пришла после проведения научного исследования на тему того, как Covid-19 повлиял на психофизиологическое, психологическое состояние, мировоззрение и межличностные отношения человека, переболевшего вирусом.