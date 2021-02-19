У переболевших коронавирусом людей меняются поведение и привычки, – психолог

Три четверти переболевших, участвовавших в опросе, признались, что до сих пор не вернулись к "доковидному" состоянию.

Коронавирус не проходит бесследно и меняет поведение и привычки тех, кто его перенес, рассказала в интервью "Укринформу" кандидат психологических наук, руководитель Ассоциации профессионального развития психологов и психотерапевтов Украины Руслана Мороз.

К такому выводу она пришла после проведения научного исследования на тему того, как Covid-19 повлиял на психофизиологическое, психологическое состояние, мировоззрение и межличностные отношения человека, переболевшего вирусом.

В опросе участвовали люди с подтвержденным с помощью ПЦР-теста диагнозом. И хотя обработка ответов еще продолжается, автор исследования уже озвучила первые результаты.

"У 63% респондентов, несмотря на выздоровление, вкусовые ощущения полностью не восстанавливались длительное время – от недели до месяца и больше, 76% ответили, что до сих пор не вернулись к психологическому и физическому состоянию, которое имели до болезни, у 74% изменилось поведение, привычки, предпочтения и реакции", – рассказала Мороз.

Она подчеркнула, что люди переосмыслили свою жизнь. По словам переболевших респондентов, теперь они стараются больше времени проводить на природе, дышать свежим воздухом, стали больше внимания уделять родным и близким, радоваться каждому дню.

Среди других моментов, которые отмечает Мороз, – такие люди потерли интерес к тому, что ранее считали важным, стали ценить семью, будничную жизнь и простые вещи.

"Некоторые пересмотрели круг людей, которые их окружали, переоценили отношения с ними. Кто-то избавился от ощущения одиночества и понял, как классно проводить время наедине с собой. Были и такие, кто после болезни сменил работу, потому что понял, что занимается не тем делом. Также люди признавались, что у них повысилось сочувствие и уменьшилось отвращение к больным и немощным", – добавила психолог.

Тем временем коронавирус снова начинает набирать обороты в Украине. Так, по состоянию на 19 февраля зарегистрировано 6 237 новых случаев заражения за сутки. Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 1 293 672 человека. Количество погибших от осложнений, вызванных Covid-19, неуклонно приближается к 25 тысячам.

Всплеск инфекции сейчас зафиксирован на Ивано-Франковщине. Во многих населенных пунктах занято более 90% коек для коронавирусных больных.