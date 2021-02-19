У перехворілих на коронавірус людей змінюються поведінка і звички, — психолог

Три чверті перехворіли, які брали участь в опитуванні, зізналися, що досі не повернулися до "доковідного" стану.

Коронавірус не проходить безслідно і змінює поведінку і звички тих, хто його переніс, розповіла в інтерв'ю "Укрінформу" кандидат психологічних наук, керівник Асоціації професійного розвитку психологів і психотерапевтів України Руслана Мороз.

До такого висновку вона дійшла після проведення наукового дослідження на тему того, як Covid-19 вплинув на психофізіологічний, психологічний стан, світогляд і міжособистісні відносини людини, яка перехворіла вірусом.

В опитуванні брали участь люди з підтвердженим за допомогою ПЦР-тесту діагнозом. І хоча обробка відповідей ще триває, автор дослідження вже озвучила перші результати.

"У 63% респондентів, не зважаючи на одужання, смакові відчуття повністю не відновлювалися тривалий час — від тижня до місяця і більше, 76% відповіли, що досі не повернулися до психологічного та фізичного стану, який мали до хвороби, у 74% змінилися поведінка, звички, уподобання і реакції", — розповіла Мороз.

Вона підкреслила, що люди переосмислили своє життя. За словами перехворілих респондентів, тепер вони намагаються більше часу проводити на природі, дихати свіжим повітрям, стали більше уваги приділяти рідним і близьким, радіти кожному дню.

Серед інших моментів, які зазначає Мороз, — такі люди втратили інтерес до того, що раніше вважали важливим, стали цінувати сім'ю, буденне життя і прості речі.

"Деякі переглянули коло людей, які їх оточували, переоцінили відносини з ними. Хтось позбувся відчуття самотності і зрозумів, як класно проводити час наодинці із собою. Були і такі, хто після хвороби змінив роботу, тому що зрозумів, що займається не тією справою. Також люди зізнавалися, що в них підвищилося співчуття і зменшилася огида до хворих і немічних", — додала психолог.

Тим часом коронавірус знову починає набирати обертів в Україні. Так, станом на 19 лютого зареєстровано 6 237 нових випадків зараження за добу. Усього з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 1 293 672 особи. Кількість загиблих від ускладнень, викликаних Covid-19, неухильно наближається до 25 тисяч.

Сплеск інфекції наразі зафіксовано на Івано-Франківщині. У багатьох населених пунктах зайнято понад 90% ліжок для коронавірусних хворих.