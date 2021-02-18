В Буковеле из-за сложной ситуации с коронавирусом закроют рестораны

Подъемники на склонах продолжат работу, а вот кафе и рестораны смогут предоставлять еду только на вынос.

Горнолыжные курорты в Ивано-Франковской области, в частности — Буковель не будут закрыты из-за вспышки коронавируса, но будут закрыты заведения питания, которые находятся на их территории. Об этом сообщает местное издание "Курс".

Рестораны и кафе будут работать только на вынос.

Контроль за соблюдением карантинных ограничений усилят уже с 22 февраля. Для этого будут созданы группы, которые будут работать ежедневно.

Напомним, на Западной Украине существенно ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. Наблюдается резкий всплеск числа заразившихся и, соответственно, госпитализированных. Морозы и снегопад затрудняют транспортировку заболевших в соседние регионы. А больницы на местах переполнены – люди лежат в коридорах, кабинетах врачей, не хватает медперсонала и лекарств.

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что больницы города готовы принять 100 пациентов с COVID-19 из Ивано-Франковской области, где из-за ухудшения ситуации в больницах почти не осталось мест для инфицированных.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что на текущий момент высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области, отметив, что там во многих населенных пунктах занято более 90% коек для COVID-больных.