Статистика COVID-19 в Украине на 19 февраля: число умерших приблизилось к 25 тыс. человек

За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 120 человек, выздоровели – 5 857.

За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 6 237 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Среди заболевших – 418 детей и 285 медицинских работников. Госпитализированы 2 304 человека, умерли – 120, выздоровели – 5 857. Также за минувшие сутки сделали 61 215 тестов.

Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки подтвердили в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581) областях, городе Киеве (544), а также Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.

Количество заболевших за сутки:

г. Киев — 544 случая;

Винницкая область — 581 случай;

Волынская область — 180 случаев;

Днепропетровская область — 397 случаев;

Донецкая область — 132 случая;

Житомирская область — 260 случаев;

Закарпатская область — 397 случаев;

Запорожская область — 182 случая;

Ивано-Франковская область — 753 случая;

Киевская область — 365 случаев;

Кировоградская область — 63 случая;

Луганская область — 43 случая;

Львовская область — 422 случая;

Николаевская область — 182 случая;

Одесская область — 238 случаев;

Полтавская область — 133 случая;

Ровенская область — 134 случая;

Сумская область — 104 случая;

Тернопольская область — 217 случаев;

Харьковская область — 182 случая;

Херсонская область — 34 случая;

Хмельницкая область — 197 случаев;

Черкасская область — 155 случаев;

Черновицкая область — 458 случаев;

Черниговская область — 178 случаев.

Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 1 293 672 человека. 24 972 человека умерли, выздоровели – 1 139 977 человек. ПЦР-тестов было сделано 6 651 624.

Как сообщалось ранее, отказаться от вакцинации против коронавируса, по данным опроса, готовы 44% украинцев. Готовность сделать прививку от коронавируса несмотря ни на что выразили лишь 8% респондентов. Каждый пятый еще не принял для себя решение о готовности вакцинироваться.

Напомним, 16 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине может начаться на следующей неделе.

Ранее Степанов сообщил, что поставки вакцин "немного задерживаются". В то же время он подчеркнул, что они ожидают прибытие вакцин в Украину "16-18 февраля".

19 февраля глава МОЗ улетел в Индию, чтобы проконтролировать отправку вакцины в Украину.