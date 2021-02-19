Статистика COVID-19 в Украине на 19 февраля: число умерших приблизилось к 25 тыс. человек
За минувшие сутки от коронавируса в стране умерли 120 человек, выздоровели – 5 857.
За минувшие сутки в Украине зарегистрировали 6 237 новых случаев коронавируса. Об этом в пятницу, 19 февраля, сообщил Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Среди заболевших – 418 детей и 285 медицинских работников. Госпитализированы 2 304 человека, умерли – 120, выздоровели – 5 857. Также за минувшие сутки сделали 61 215 тестов.
Больше всего случаев коронавируса за минувшие сутки подтвердили в Ивано-Франковской (753), Винницкой (581) областях, городе Киеве (544), а также Черновицкой (458) и Львовской (422) областях.
Количество заболевших за сутки:
- г. Киев — 544 случая;
- Винницкая область — 581 случай;
- Волынская область — 180 случаев;
- Днепропетровская область — 397 случаев;
- Донецкая область — 132 случая;
- Житомирская область — 260 случаев;
- Закарпатская область — 397 случаев;
- Запорожская область — 182 случая;
- Ивано-Франковская область — 753 случая;
- Киевская область — 365 случаев;
- Кировоградская область — 63 случая;
- Луганская область — 43 случая;
- Львовская область — 422 случая;
- Николаевская область — 182 случая;
- Одесская область — 238 случаев;
- Полтавская область — 133 случая;
- Ровенская область — 134 случая;
- Сумская область — 104 случая;
- Тернопольская область — 217 случаев;
- Харьковская область — 182 случая;
- Херсонская область — 34 случая;
- Хмельницкая область — 197 случаев;
- Черкасская область — 155 случаев;
- Черновицкая область — 458 случаев;
- Черниговская область — 178 случаев.
Всего с начала пандемии коронавируса в Украине заболели 1 293 672 человека. 24 972 человека умерли, выздоровели – 1 139 977 человек. ПЦР-тестов было сделано 6 651 624.
Как сообщалось ранее, отказаться от вакцинации против коронавируса, по данным опроса, готовы 44% украинцев. Готовность сделать прививку от коронавируса несмотря ни на что выразили лишь 8% респондентов. Каждый пятый еще не принял для себя решение о готовности вакцинироваться.
Напомним, 16 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине может начаться на следующей неделе.
Ранее Степанов сообщил, что поставки вакцин "немного задерживаются". В то же время он подчеркнул, что они ожидают прибытие вакцин в Украину "16-18 февраля".
19 февраля глава МОЗ улетел в Индию, чтобы проконтролировать отправку вакцины в Украину.