Статистика COVID-19 в Україні на 19 лютого: число померлих наблизилося до 25 тис. чоловік

За минулу добу від коронавірусу в країні померли 120 осіб, одужали — 5 857.

За минулу добу в Україні зареєстрували 6 237 нових випадків коронавірусу. Про це в п'ятницю, 19 лютого, повідомив Telegram-канал "Коронавірус_інфо".

Серед захворілих — 418 дітей та 285 медичних працівників. Госпіталізовано 2 304 особи, померли — 120, одужали — 5 857. Також за минулу добу зробили 61 215 тестів.

Найбільше випадків коронавірусу за минулу добу підтвердили в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581) областях, місті Києві (544), а також Чернівецької (458) та Львівській (422) областях.

Кількість хворих за добу:

м Київ — 544 випадки;

Вінницька область — 581 випадок;

Волинська область — 180 випадків;

Дніпропетровська область — 397 випадків;

Донецька область — 132 випадки;

Житомирська область — 260 випадків;

Закарпатська область — 397 випадків;

Запорізька область — 182 випадки;

Івано-Франківська область — 753 випадки;

Київська область — 365 випадків;

Кіровоградська область — 63 випадки;

Луганська область — 43 випадки;

Львівська область — 422 випадки;

Миколаївська область — 182 випадки;

Одеська область — 238 випадків;

Полтавська область — 133 випадки;

Рівненська область — 134 випадки;

Сумська область — 104 випадки;

Тернопільська область — 217 випадків;

Харківська область — 182 випадки;

Херсонська область — 34 випадки;

Хмельницька область — 197 випадків;

Черкаська область — 155 випадків;

Чернівецька область — 458 випадків;

Чернігівська область — 178 випадків.

Усього з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 1 293 672 особи. 24 972 особи померли, одужали — 1 139 977 осіб. ПЦР-тестів було зроблено 6 651 624.

Як повідомлялося раніше, відмовитися від вакцинації проти коронавірусу, за даними опитування, готові 44% українців. Готовність зробити щеплення від коронавірусу, незважаючи ні на що, висловили лише 8% респондентів. Кожен п'ятий ще не прийняв для себе рішення про готовність вакцинуватися.

Нагадаємо: 16 лютого голова МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні може початися наступного тижня.

Раніше Степанов повідомив, що постачання вакцин "трохи затримуються". У той же час він підкреслив, що вони очікують прибуття вакцин в Україні "16-18 лютого".

19 лютого голова МОЗ полетів до Індії, щоб проконтролювати відправлення вакцини в Україну.