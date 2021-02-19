Статистика COVID-19 в Україні на 19 лютого: число померлих наблизилося до 25 тис. чоловік
За минулу добу від коронавірусу в країні померли 120 осіб, одужали — 5 857.
За минулу добу в Україні зареєстрували 6 237 нових випадків коронавірусу. Про це в п'ятницю, 19 лютого, повідомив Telegram-канал "Коронавірус_інфо".
Серед захворілих — 418 дітей та 285 медичних працівників. Госпіталізовано 2 304 особи, померли — 120, одужали — 5 857. Також за минулу добу зробили 61 215 тестів.
Найбільше випадків коронавірусу за минулу добу підтвердили в Івано-Франківській (753), Вінницькій (581) областях, місті Києві (544), а також Чернівецької (458) та Львівській (422) областях.
Кількість хворих за добу:
- м Київ — 544 випадки;
- Вінницька область — 581 випадок;
- Волинська область — 180 випадків;
- Дніпропетровська область — 397 випадків;
- Донецька область — 132 випадки;
- Житомирська область — 260 випадків;
- Закарпатська область — 397 випадків;
- Запорізька область — 182 випадки;
- Івано-Франківська область — 753 випадки;
- Київська область — 365 випадків;
- Кіровоградська область — 63 випадки;
- Луганська область — 43 випадки;
- Львівська область — 422 випадки;
- Миколаївська область — 182 випадки;
- Одеська область — 238 випадків;
- Полтавська область — 133 випадки;
- Рівненська область — 134 випадки;
- Сумська область — 104 випадки;
- Тернопільська область — 217 випадків;
- Харківська область — 182 випадки;
- Херсонська область — 34 випадки;
- Хмельницька область — 197 випадків;
- Черкаська область — 155 випадків;
- Чернівецька область — 458 випадків;
- Чернігівська область — 178 випадків.
Усього з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіло 1 293 672 особи. 24 972 особи померли, одужали — 1 139 977 осіб. ПЦР-тестів було зроблено 6 651 624.
Як повідомлялося раніше, відмовитися від вакцинації проти коронавірусу, за даними опитування, готові 44% українців. Готовність зробити щеплення від коронавірусу, незважаючи ні на що, висловили лише 8% респондентів. Кожен п'ятий ще не прийняв для себе рішення про готовність вакцинуватися.
Нагадаємо: 16 лютого голова МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні може початися наступного тижня.
Раніше Степанов повідомив, що постачання вакцин "трохи затримуються". У той же час він підкреслив, що вони очікують прибуття вакцин в Україні "16-18 лютого".
19 лютого голова МОЗ полетів до Індії, щоб проконтролювати відправлення вакцини в Україну.