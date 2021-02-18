Отказаться от вакцинации против коронавируса готовы 44% украинцев, – опрос

Каждый пятый украинец еще не решил, будет ли от вакцинироваться.

Готовность сделать прививку от коронавируса несмотря ни на что выразили лишь 8% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного с 27 января по 5 февраля Украинским институтом будущего (UIF).

44% украинцев готовы не раздумывая отказаться от вакцинации, даже если им предложат сделать прививку одной из сертифицированных вакцин. Реже других такой ответ давали респонденты из Киева и люди в возрасте 55 лет и старше. 21% сказали, что решение о вакцинации отложат на потом.

41% не смогли сказать, какая вакцина вызывает у них больше доверия. 18% отметили, что больше доверяют американо-немецкой вакцине Phizer, 12% – российской "Спутник V" и 11% – американской Moderna. Российской вакцине больше доверяют люди на Юге и Востоке страны и те, кто старше 55 лет.

По мнению 41% респондентов, COVID-19 является реальной серьезной болезнью, которая представляет опасность для всех. Такой ответ чаще выбирали женщины и респонденты в возрасте 45 лет и старше. 37% считают, что ее опасность преувеличена, 15% сравнили коронавирус с обычным простудным заболеванием, а 3% уверены, что коронавирус не существует.

Исследователи отмечают, что 78% украинцев четко понимают угрозу коронавируса. Поэтому низкий уровень готовности к вакцинации связан только с недостатками коммуникации власти с населением.

Социологическое исследование социально-политических настроений украинцев проводилось с 27 января по 5 февраля 2021 года Украинским институтом будущего при содействии "Нью имидж маркетинг групп". Проведено 2400 интервью с респондентами в возрасте 18 лет и старше из всех регионов Украины (кроме временно оккупированных территорий). Статистическая погрешность исследования не превышает 2,05%.

Напомним, 16 февраля глава Минздрава Максим Степанов заявил, что вакцинация в Украине может начаться на следующей неделе.

Ранее Степанов сообщил, что поставки вакцин "немножечко задерживаются". В то же время он подчеркнул, что они ожидают прибытие вакцин в Украину "16-18 февраля".

В начале февраля НАБУ начало расследование против главы Минздрава Максима Степанова из-за возможных махинаций с закупкой вакцин. По предварительной информации, следствие начали из-за того, что Минздрав хочет закупить вакцину Sinovac через частную фирму по цене $17,85 за дозу, хотя ГП "Медзакупки" вело переговоры о закупке по цене $3 за дозу.