Відмовитися від вакцинації проти коронавірусу готові 44% українців, — опитування

Кожен п'ятий українець ще не вирішив, чи буде вакцинуватися від коронавірусу.

Готовність зробити щеплення від коронавірусу незважаючи ні на що висловили лише 8% українців. Про це свідчать результати опитування, проведеного з 27 січня по 5 лютого Українським інститутом майбутнього (UIF).

44% українців готові не роздумуючи відмовитися від вакцинації, навіть якщо їм запропонують зробити щеплення однієї з сертифікованих вакцин. Рідше інших таку відповідь давали респонденти з Києва і люди у віці 55 років і старше. 21% сказали, що рішення про вакцинацію відкладуть на потім.

41% не змогли сказати, яка вакцина викликає у них більше довіри. 18% зазначили, що більше довіряють американо-німецькій вакцині Phizer, 12% — російській "Супутник V" і 11% — американській Moderna. Російській вакцині більше довіряють люди на Півдні та Сході країни а також старші 55 років.

На думку 41% респондентів, COVID-19 є реальною серйозною хворобою, яка становить небезпеку для всіх. Таку відповідь частіше вибирали жінки і респонденти у віці 45 років і старше. 37% вважають, що її небезпека перебільшена, 15% порівняли коронавірус зі звичайним застудним захворюванням, а 3% впевнені, що коронавірусу не існує.

Дослідники підмічають, що 78% українців чітко розуміють загрозу коронавірусу. Тому низький рівень готовності до вакцинації пов'язаний тільки з недоліками комунікації влади з населенням.

Соціологічне дослідження соціально-політичних настроїв українців проводилося з 27 січня до 5 лютого 2021 року Українським інститутом майбутнього за сприяння "Нью імідж маркетинг груп". Проведено 2400 інтерв'ю з респондентами у віці 18 років і старше з усіх регіонів України (крім тимчасово окупованих територій). Статистична похибка дослідження не перевищує 2,05%.

Нагадаємо, 16 лютого голова МОЗ Максим Степанов заявив, що вакцинація в Україні може початися наступного тижня.

Раніше Степанов повідомив, що поставки вакцин "трішечки затримуються". Водночас він підкреслив, що вони очікують прибуття вакцин в Україні "16-18 лютого".

На початку лютого НАБУ почало розслідування проти голови МОЗ Максима Степанова через можливі махінації із закупівлею вакцин. За попередньою інформацією, слідство почали через те, що Міністерство охорони здоров'я хоче закупити вакцину Sinovac через приватну фірму за ціною $17,85 за дозу, хоча ДП "Медзакупівлі" вело переговори про закупівлю за ціною $3 за дозу.