На Волині чоловік за два місяці переніс інфаркт, коронавірус, інсульт та складну операцію (фото)

Чоловік потрапив до лікарні з інфарктом, після складної операції у нього виявили коронавірус, який дав ускладнення.

62-річний житель селища Голоби Волинської області Микола Мусь потрапив до лікарні з інфарктом. У лікарні тест на коронавірус показав позитивний результат, а пізніше він переніс інсульт. Потім пацієнтові видалили жовчний міхур і зробили кілька операцій на серці — все це за два місяці. Про це повідомляє Ковельське міськрайонне термедоб'єднання у Facebook.

"Миколу Володимировича" швидка "привезла в лікарню з інфарктом. З'ясувалося, що перший інфаркт у нього стався ще 8 років тому", — сказано в повідомленні.

Медики провели чоловікові аортокоронарне шунтування і пластику двох клапанів. Операція тривала більше 10 годин.

"Пацієнт поступово одужував. І, здавалося б, найважчий період уже позаду. Але через кілька днів у чоловіка раптово підвищилася температура. Діагностика на комп'ютерному томографі не на жарт схвилювала кардіохірургів: коронавірусна інфекція COVID-19, яка викликала інсульт", — розповіли у відомстві.

Чоловіка помістили в реанімацію і підключили до апарату ШВЛ, за життя він боровся вісім діб. Лікарі зізнаються, що не думали, що він виживе.

Коронавірус дав ускладнення і у хворого розвинувся гострий деструктивний холецистит, який привів до подальшої інтоксикації і вимагав термінової операції.

"Операцію з видалення жовчного міхура зробили через невеликі проколи. Післяопераційні рани, незважаючи на виражений запальний процес, зажили первинним натягом", — сказано в повідомленні.

Зараз Микола Мусь видужав. Його виписали з лікарні.

Нагадаємо, коронавірус не проходить безслідно і змінює поведінку та звички тих, хто його переніс, розповіла кандидат психологічних наук, керівник Асоціації професійного розвитку психологів і психотерапевтів України Руслана Мороз.

До такого висновку вона прийшла після проведення наукового дослідження на тему того, як Covid-19 вплинув на психофізіологічний, психологічний стан, світогляд і міжособистісні стосунки людини, яка перехворіла вірусом.