За "снятие порчи" 67-летняя жительница Прилук заплатила почти миллион гривен (фото)

Пенсионерка согласилась вынести из дома все сбережения "для снятия негативной энергетики".

В Прилуках (Черниговская область) две незнакомки сняли порчу у 67-летней жительницы города за почти миллион гривен. Пенсионерка обратилась в полицию. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Украины.

Пострадавшая рассказала, что женщины подошли к ней на улице. Они утверждали, что увидели на ней сглаз, от которого якобы мучается и болеет вся семья прилучанки.

"У потерпевшей как раз болели члены семьи, поэтому она легко поддалась влиянию мошенниц. Женщина согласилась вынести из дома все сбережения "для снятия негативной энергетики". Она отдала незнакомкам $30 тыс., €1500 и 20 тыс. грн", – отметили в полиции.

Вскоре женщина, осознав, что стала объектом манипуляций, обратилась к правоохранителям. Она описала злоумышленниц: у обоих черные глаза и смуглая кожа, на лицах – медицинские маски. Их личности установили в течение суток.

Полицейские установили, что к мошенничеству причастны две жительницы Донецкой области – 1967-го и 1989 года рождения. После получения денег у пенсионерки они сначала поехали в Киев, а затем – в Днепр. Там их и догнала группа полицейских. Подозреваемых задержали.

Полиция изъяла у фигуранток деньги. Открыто производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Отметим, ранее на Херсонщине сотрудники киберполиции выявили двух сестер, которые "снимали порчу" через интернет. Киберполиция выявила мошенниц после обращения пострадавшей от их рук женщины с тяжело больным ребенком. А в Виннице 38-летняя женщина отдала мошеннице 5 миллионов гривен за "снятие порчи".