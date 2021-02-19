За "зняття вроків" 67-річна мешканка Прилук заплатила майже мільйон гривень (фото)

Пенсіонерка погодилася винести з дому усі заощадження "для зняття негативної енергетики".

У Прилуках (Чернігівська область) дві незнайомки зняли вроки у 67-річної мешканки міста за майже мільйон гривень. Пенсіонерка звернулася в поліцію. Про це повідомили у прес-службі Нацполіціі України.

Постраждала розповіла, що жінки підійшли до неї на вулиці. Вони стверджували, що побачили на ній пристріт, від якого нібито мучиться і хворіє вся сім'я прилучанки.

"У потерпілої якраз хворіли члени сім'ї, тому вона легко піддалася впливу шахрайок. Жінка погодилася винести з дому усі заощадження "для зняття негативної енергетики". Вона віддала незнайомкам $30 тис, €1500 і 20 тис грн", — зазначили в поліції .

Незабаром жінка, усвідомивши, що стала об'єктом маніпуляцій, звернулася до правоохоронців. Вона описала зловмисниць: у обох чорні очі і смаглява шкіра, на обличчях — медичні маски. Їхні особи встановили протягом доби.

Поліцейські встановили, що до шахрайства причетні дві мешканки Донецької області — 1967-го і 1989 року народження. Після отримання грошей у пенсіонерки вони спочатку поїхали до Києва, а потім — в Дніпро. Там їх і наздогнала група поліцейських. Підозрюваних затримали.

Поліція вилучила у фігуранток гроші. Порушено провадження у ч. 3 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу України.

Зазначимо, раніше на Херсонщині співробітники кіберполіції виявили двох сестер, які "знімали вроки" через інтернет. Кіберполіція виявила шахрайок після звернення постраждалої від їх рук жінки з важко хворою дитиною. А у Вінниці 38-річна жінка віддала шахрайці 5 мільйонів гривень за "зняття вроків".