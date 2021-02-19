Один из предполагаемых экс-спонсоров Шария встретился с президентом Зеленским (фото)

Александр Кацуба, которого официально обвиняли в коррупции, заявил о желании вернуться в Украину и открыть "еще пару новых IT-проектов".

Один из якобы экс-спонсоров "Партии Шария" и бывший заместитель главы "Нафтогаза Украины" Александр Кацуба, который обвинялся в свое время в хищении 500 миллионов гривен, решил продемонстрировать близость к президенту Владимиру Зеленскому.

19 февраля он написал в Facebook: "После встречи с Владимиром Зеленским я заново поверил в Украину, и появилось огромное желание вернуться на родину и открыть еще пару новых IТ-проектов". Отвечая на вопрос в Instagram, Кацуба написал, что фото с Зеленским свежее — сделано 19.02.21.

[ + – ] Александр Кацуба и Владимир Зеленский - фото

Напомним, 18 июня 2016 года суд арестовал Александра Кацубу на два месяца. По версии следствия, будучи главой "Черноморнефтегаза", он подписывал документы на закупку скандальных "вышек Бойко", но задержали его по "бензиновому" делу Сергея Курченко. Якобы Кацуба помог компании Курченко "Газ Украины 2020" украсть у государства бензина на 500 млн грн.

15 февраля 2017 года тогдашний генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что Александр Кацуба пошел на сотрудничество со следствием и возместил государству 100 млн грн убытков.

Александр Кацуба — младший сын экс-нардепа от "Партии регионов" Владимира Кацубы. Его брат Сергей – экс-нардеп "Партии регионов" и экс-член правления "Нафтогаза".

По данным СМИ, к семье Кацуб близки политблогер Анатолий Шарий и его партия. В партийном списке Шария под 11-м номером шла жена Александра Кацубы, а сам Шарий не скрывает дружбы с семьей Кацуб. В его Instagram много снимков с Александром Кацубой, есть и фото с Владимиром.

[ + – ] Просто друзья

Бывший представитель партии Шария Владимир Величко рассказал рассказал, что деньги для партии в основном шли из Харькова — именно от семьи Кацуб. Наталья Кацуба (ныне Гордиенко) — жена Владимира и мать Александра и Сергея — возглавляет центр партии в Харькове.

Представитель харьковского отделения "Национального корпуса" Константин Немичев дополнил, что, по их данным, все люди из Харьковской области, которые финансировали партию, связаны с Кацубами.

"Мы организовали небольшое расследование взносов в партию. Фактически их делали только из Харькова и Дергачей. Из последнего города Кацуба родом. Эти взносы производили исключительно люди, приближенные к Кацубам: заместители, помощники, друзья сына Кацубы", – рассказал Немичев.

Александр Кацуба в комментарии hromadske подтвердил знакомство с Шарием, но отметил, что финансирование политической силы ни его, ни его семьи никоим образом не касается. "Периодически мы играем с ним в боулинг. Считается ли финансированием то, что я проиграл?" – поинтересовался Кацуба.

Блогер также отрицает финансирование со стороны семейства Кацуб. "Я близко знаком с семьей Кацуб, мы дружим много лет, они, разумеется, не принимают никакого участия в финансировании партии", – заявил hromadske Анатолий Шарий.

Однако журналист-расследователь Владимир Бойко считает, что "Партия Шария" является семейным избирательным проектом семьи Владимира Кацубы. По его словам, Александр Кацуба купил документы партии "Объединенная Украина" и переименовал ее в "Партию Шария". Он также включил в список партии под №11 свою жену Татьяну Гузенко. Под №14 он включил свою мать Наталью Гордиенко.

Данные ЦИК подтверждают наличие этих людей в партийном списке партии на парламентских выборах в 2019 году.

Напомним, "Партия Шария" использует фамилию не блогера Анатолия Шария, а Виктора Шария из Днепра, который отдал свою фамилию партии за 500 долларов. Об этом он сообщил в интервью "Громадському".

Глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская сообщила, что "Партию Шария" невозможно запретить во внесудебном порядке из-за объявления подозрения в госизмене блогеру. По словам Ольги Айвазовской, Анатолий Шарий формально не возглавляет партию.