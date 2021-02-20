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Украина Вспышка коронавируса на Западной Украине

В Украине за неделю резко возросло количество госпитализированных с COVID-19 (инфографика)

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Врачи, пациент, коронавирус, больница
Фото: Скриншот | Медики госпитализируют все больше людей в стационаре

В Украине растет количество людей, госпитализированных в связи с коронавирусом.

Как показывает оперативный мониторинг ситуации на сайте Национальной службы здоровья, за неделю с 10 по 17 февраля в больницу поступили 3 0813 пациентов с диагнозом COVID-19. Это на 1955 человек больше, чем за неделю до этого.   

В Киеве за неделю госпитализировали следующее количество людей:

  • 10 февраля — 1725
  • 11 февраля — 1727
  • 12 февраля — 1730
  • 13 февраля — 1732
  • 14 февраля — 1733
  • 15 февраля — 1734
  • 16 февраля — 1741
  • 17 февраля — 1741
Статистика госпитализации из-за коронавируса
Статистика госпитализации из-за коронавируса

В Винницкой области за семь дней в стационар поместили такое количество пациентов: 

  • 10 февраля — 6244
  • 11 февраля — 6285
  • 12 февраля — 6336
  • 13 февраля — 6366
  • 14 февраля — 6383
  • 15 февраля — 6448
  • 16 февраля — 6483
  • 17 февраля — 6502

В Закарпатской области госпитализировали такое количество граждан:

  • 10 февраля — 8210
  • 11 февраля — 8259
  • 12 февраля — 8294
  • 13 февраля — 8331
  • 14 февраля — 8342
  • 15 февраля — 8392
  • 16 февраля — 8419
  • 17 февраля — 8431

В больницах Черновицкой области разместили следующее количество заболевших: 

  • 10 февраля — 8766 
  • 11 февраля — 8812
  • 12 февраля — 8847
  • 13 февраля — 8863
  • 14 февраля — 8885
  • 15 февраля — 8911
  • 16 февраля — 8925
  • 17 февраля — 8941

В Ивано-Франковской области ситуация с госпитализацией самая плачевная:

  • 10 февраля — 16140
  • 11 февраля — 16279
  • 12 февраля — 16372
  • 13 февраля — 16407
  • 14 февраля — 16433
  • 15 февраля — 16509
  • 16 февраля — 16536
  • 17 февраля — 16537

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, пишет в Facebook, что по темпам заполнения койкомест страна возвращается к показателям прошлой осени.

"А все потому что надо было закрывать курорты, и при первых признаках роста в некоторых областях блокировать этот рост, путем введения карантина, а не жевать сопли. Теперь эта зараза расползется по всей стране, причем скорость расползания будет выше чем в первую волну", – пишет блогер.

Также Истребин продемонстрировал график по динамике заполнения койкомест по самым критическим областям.

И отметил, что в Киеве число госпитализаций также начало расти.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что на текущий момент высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области, отметив, что там во многих населенных пунктах занято более 90% коек для COVID-больных.

Зеленский в ответ на это заявил, что с ситуацией "надо тщательно разобраться" и, в связи с непогодой, "рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области".