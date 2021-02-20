В Украине за неделю резко возросло количество госпитализированных с COVID-19 (инфографика)
В Украине растет количество людей, госпитализированных в связи с коронавирусом.
Как показывает оперативный мониторинг ситуации на сайте Национальной службы здоровья, за неделю с 10 по 17 февраля в больницу поступили 3 0813 пациентов с диагнозом COVID-19. Это на 1955 человек больше, чем за неделю до этого.
В Киеве за неделю госпитализировали следующее количество людей:
- 10 февраля — 1725
- 11 февраля — 1727
- 12 февраля — 1730
- 13 февраля — 1732
- 14 февраля — 1733
- 15 февраля — 1734
- 16 февраля — 1741
- 17 февраля — 1741
В Винницкой области за семь дней в стационар поместили такое количество пациентов:
- 10 февраля — 6244
- 11 февраля — 6285
- 12 февраля — 6336
- 13 февраля — 6366
- 14 февраля — 6383
- 15 февраля — 6448
- 16 февраля — 6483
- 17 февраля — 6502
В Закарпатской области госпитализировали такое количество граждан:
- 10 февраля — 8210
- 11 февраля — 8259
- 12 февраля — 8294
- 13 февраля — 8331
- 14 февраля — 8342
- 15 февраля — 8392
- 16 февраля — 8419
- 17 февраля — 8431
В больницах Черновицкой области разместили следующее количество заболевших:
- 10 февраля — 8766
- 11 февраля — 8812
- 12 февраля — 8847
- 13 февраля — 8863
- 14 февраля — 8885
- 15 февраля — 8911
- 16 февраля — 8925
- 17 февраля — 8941
В Ивано-Франковской области ситуация с госпитализацией самая плачевная:
- 10 февраля — 16140
- 11 февраля — 16279
- 12 февраля — 16372
- 13 февраля — 16407
- 14 февраля — 16433
- 15 февраля — 16509
- 16 февраля — 16536
- 17 февраля — 16537
Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, пишет в Facebook, что по темпам заполнения койкомест страна возвращается к показателям прошлой осени.
"А все потому что надо было закрывать курорты, и при первых признаках роста в некоторых областях блокировать этот рост, путем введения карантина, а не жевать сопли. Теперь эта зараза расползется по всей стране, причем скорость расползания будет выше чем в первую волну", – пишет блогер.
Также Истребин продемонстрировал график по динамике заполнения койкомест по самым критическим областям.
И отметил, что в Киеве число госпитализаций также начало расти.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что на текущий момент высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области, отметив, что там во многих населенных пунктах занято более 90% коек для COVID-больных.
Зеленский в ответ на это заявил, что с ситуацией "надо тщательно разобраться" и, в связи с непогодой, "рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области".