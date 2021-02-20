В Украине за неделю резко возросло количество госпитализированных с COVID-19 (инфографика)

В Украине растет количество людей, госпитализированных в связи с коронавирусом.

Как показывает оперативный мониторинг ситуации на сайте Национальной службы здоровья, за неделю с 10 по 17 февраля в больницу поступили 3 0813 пациентов с диагнозом COVID-19. Это на 1955 человек больше, чем за неделю до этого.

В Киеве за неделю госпитализировали следующее количество людей:

10 февраля — 1725

11 февраля — 1727

12 февраля — 1730

13 февраля — 1732

14 февраля — 1733

15 февраля — 1734

16 февраля — 1741

17 февраля — 1741

[ + – ] Статистика госпитализации из-за коронавируса

В Винницкой области за семь дней в стационар поместили такое количество пациентов:

10 февраля — 6244

11 февраля — 6285

12 февраля — 6336

13 февраля — 6366

14 февраля — 6383

15 февраля — 6448

16 февраля — 6483

17 февраля — 6502

В Закарпатской области госпитализировали такое количество граждан:

10 февраля — 8210

11 февраля — 8259

12 февраля — 8294

13 февраля — 8331

14 февраля — 8342

15 февраля — 8392

16 февраля — 8419

17 февраля — 8431

В больницах Черновицкой области разместили следующее количество заболевших:

10 февраля — 8766

11 февраля — 8812

12 февраля — 8847

13 февраля — 8863

14 февраля — 8885

15 февраля — 8911

16 февраля — 8925

17 февраля — 8941

В Ивано-Франковской области ситуация с госпитализацией самая плачевная:

10 февраля — 16140

11 февраля — 16279

12 февраля — 16372

13 февраля — 16407

14 февраля — 16433

15 февраля — 16509

16 февраля — 16536

17 февраля — 16537

Блогер Евгений Истребин, анализирующий данные Минздрава, пишет в Facebook, что по темпам заполнения койкомест страна возвращается к показателям прошлой осени.

"А все потому что надо было закрывать курорты, и при первых признаках роста в некоторых областях блокировать этот рост, путем введения карантина, а не жевать сопли. Теперь эта зараза расползется по всей стране, причем скорость расползания будет выше чем в первую волну", – пишет блогер.

Также Истребин продемонстрировал график по динамике заполнения койкомест по самым критическим областям.

И отметил, что в Киеве число госпитализаций также начало расти.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль ранее сообщил, что на текущий момент высокий уровень заболеваемости наблюдается в Ивано-Франковской области, отметив, что там во многих населенных пунктах занято более 90% коек для COVID-больных.

Зеленский в ответ на это заявил, что с ситуацией "надо тщательно разобраться" и, в связи с непогодой, "рассмотреть вариант развертывания дополнительных коек в области".