В Україні за тиждень різко зросла кількість госпіталізованих з COVID-19 (інфографіка)

В Україні зростає кількість людей, госпіталізованих у зв'язку з коронавірусом.

Як показує оперативний моніторинг ситуації на сайті Національної служби здоров'я, за тиждень з 10 по 17 лютого в лікарню надійшло 3 0813 пацієнтів з діагнозом COVID-19. Це на +1955 осіб більше, ніж за тиждень до цього.

У Києві за тиждень госпіталізували таку кількість людей:

10 лютого — 1725

11 лютого — 1727

12 лютого — 1730

13 лютого — 1 732

14 лютого — 1 733

15 лютого — 1 734

16 лютого — 1 741

17 лютого — 1741

[ + – ] Статистика госпіталізації через коронавируса

У Вінницькій області за сім днів в стаціонар помістили таку кількість пацієнтів:

10 лютого — 6244

11 лютого — 6285

12 лютого — 6336

13 лютого — 6366

14 лютого — 6383

15 лютого — 6448

16 лютого — 6483

17 лютого — 6502

У Закарпатській області госпіталізували таку кількість громадян:

10 лютого — 8210

11 лютого — 8259

12 лютого — 8294

13 лютого — 8331

14 лютого — 8342

15 лютого — 8392

16 лютого — 8419

17 лютого — 8431

У лікарнях Чернівецької області розмістили таку кількість захворілих:

10 лютого — 8766

11 лютого — 8812

12 лютого — 8847

13 лютого — 8863

14 лютого — 8885

15 лютого — 8911

16 лютого — 8925

17 лютого — 8941

В Івано-Франківській області ситуація з госпіталізацією дуже скланда:

10 лютого — 16140

11 лютого — 16279

12 лютого — 16372

13 лютого — 16407

14 лютого — 16433

15 лютого — 16509

16 лютого — 16536

17 лютого — 16537

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, пише в Facebook, що за темпами заповнення ліжкомісць країна повертається до показників минулої осені.

"А все тому що треба було закривати курорти, і при перших ознаках зростання в деяких областях блокувати це зростання, шляхом введення карантину, а не жувати соплі. Тепер ця зараза розповзеться по всій країні, причому швидкість розповзання буде вище ніж в першу хвилю", — пише блогер.

Також Істребін продемонстрував графік по динаміці заповнення ліжкомісць по самим критичним областям.

І зазначив, що в Києві число госпіталізацій також почало зростати.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив, що на поточний момент високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області, зазначивши, що там у багатьох населених пунктах зайнято понад 90% ліжок для COVID-хворих.

Зеленський у відповідь на це заявив, що з ситуацією "треба ретельно розібратися" і, в зв'язку з ситуацією, "розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області".