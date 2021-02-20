В Україні за тиждень різко зросла кількість госпіталізованих з COVID-19 (інфографіка)
В Україні зростає кількість людей, госпіталізованих у зв'язку з коронавірусом.
Як показує оперативний моніторинг ситуації на сайті Національної служби здоров'я, за тиждень з 10 по 17 лютого в лікарню надійшло 3 0813 пацієнтів з діагнозом COVID-19. Це на +1955 осіб більше, ніж за тиждень до цього.
У Києві за тиждень госпіталізували таку кількість людей:
- 10 лютого — 1725
- 11 лютого — 1727
- 12 лютого — 1730
- 13 лютого — 1 732
- 14 лютого — 1 733
- 15 лютого — 1 734
- 16 лютого — 1 741
- 17 лютого — 1741
У Вінницькій області за сім днів в стаціонар помістили таку кількість пацієнтів:
- 10 лютого — 6244
- 11 лютого — 6285
- 12 лютого — 6336
- 13 лютого — 6366
- 14 лютого — 6383
- 15 лютого — 6448
- 16 лютого — 6483
- 17 лютого — 6502
У Закарпатській області госпіталізували таку кількість громадян:
- 10 лютого — 8210
- 11 лютого — 8259
- 12 лютого — 8294
- 13 лютого — 8331
- 14 лютого — 8342
- 15 лютого — 8392
- 16 лютого — 8419
- 17 лютого — 8431
У лікарнях Чернівецької області розмістили таку кількість захворілих:
- 10 лютого — 8766
- 11 лютого — 8812
- 12 лютого — 8847
- 13 лютого — 8863
- 14 лютого — 8885
- 15 лютого — 8911
- 16 лютого — 8925
- 17 лютого — 8941
В Івано-Франківській області ситуація з госпіталізацією дуже скланда:
- 10 лютого — 16140
- 11 лютого — 16279
- 12 лютого — 16372
- 13 лютого — 16407
- 14 лютого — 16433
- 15 лютого — 16509
- 16 лютого — 16536
- 17 лютого — 16537
Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, пише в Facebook, що за темпами заповнення ліжкомісць країна повертається до показників минулої осені.
"А все тому що треба було закривати курорти, і при перших ознаках зростання в деяких областях блокувати це зростання, шляхом введення карантину, а не жувати соплі. Тепер ця зараза розповзеться по всій країні, причому швидкість розповзання буде вище ніж в першу хвилю", — пише блогер.
Також Істребін продемонстрував графік по динаміці заповнення ліжкомісць по самим критичним областям.
І зазначив, що в Києві число госпіталізацій також почало зростати.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив, що на поточний момент високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області, зазначивши, що там у багатьох населених пунктах зайнято понад 90% ліжок для COVID-хворих.
Зеленський у відповідь на це заявив, що з ситуацією "треба ретельно розібратися" і, в зв'язку з ситуацією, "розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області".