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Україна Спалах коронавірусу на Західній Україні

В Україні за тиждень різко зросла кількість госпіталізованих з COVID-19 (інфографіка)

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Лікарі, пацієнт, коронавірус, лікарня
Фото: Скріншот | Медики госпіталізують все більше людей в стаціонарі

В Україні зростає кількість людей, госпіталізованих у зв'язку з коронавірусом.

Як показує оперативний моніторинг ситуації на сайті Національної служби здоров'я, за тиждень з 10 по 17 лютого в лікарню надійшло 3 0813 пацієнтів з діагнозом COVID-19. Це на +1955 осіб більше, ніж за тиждень до цього.

У Києві за тиждень госпіталізували таку кількість людей:

  • 10 лютого — 1725
  • 11 лютого — 1727
  • 12 лютого — 1730
  • 13 лютого — 1 732
  • 14 лютого — 1 733
  • 15 лютого — 1 734
  • 16 лютого — 1 741
  • 17 лютого — 1741
Статистика госпіталізації через коронавируса
Статистика госпіталізації через коронавируса

У Вінницькій області за сім днів в стаціонар помістили таку кількість пацієнтів:

  • 10 лютого — 6244
  • 11 лютого — 6285
  • 12 лютого — 6336
  • 13 лютого — 6366
  • 14 лютого — 6383
  • 15 лютого — 6448
  • 16 лютого — 6483
  • 17 лютого — 6502

У Закарпатській області госпіталізували таку кількість громадян:

  • 10 лютого — 8210
  • 11 лютого — 8259
  • 12 лютого — 8294
  • 13 лютого — 8331
  • 14 лютого — 8342
  • 15 лютого — 8392
  • 16 лютого — 8419
  • 17 лютого — 8431

У лікарнях Чернівецької області розмістили таку кількість захворілих:

  • 10 лютого — 8766
  • 11 лютого — 8812
  • 12 лютого — 8847
  • 13 лютого — 8863
  • 14 лютого — 8885
  • 15 лютого — 8911
  • 16 лютого — 8925
  • 17 лютого — 8941

В Івано-Франківській області ситуація з госпіталізацією дуже скланда:

  • 10 лютого — 16140
  • 11 лютого — 16279
  • 12 лютого — 16372
  • 13 лютого — 16407
  • 14 лютого — 16433
  • 15 лютого — 16509
  • 16 лютого — 16536
  • 17 лютого — 16537

Блогер Євген Істребін, що аналізує дані МОЗ, пише в Facebook, що за темпами заповнення ліжкомісць країна повертається до показників минулої осені.

"А все тому що треба було закривати курорти, і при перших ознаках зростання в деяких областях блокувати це зростання, шляхом введення карантину, а не жувати соплі. Тепер ця зараза розповзеться по всій країні, причому швидкість розповзання буде вище ніж в першу хвилю", — пише блогер.

Також Істребін продемонстрував графік по динаміці заповнення ліжкомісць по самим критичним областям.

І зазначив, що в Києві число госпіталізацій також почало зростати.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль раніше повідомив, що на поточний момент високий рівень захворюваності спостерігається в Івано-Франківській області, зазначивши, що там у багатьох населених пунктах зайнято понад 90% ліжок для COVID-хворих.

Зеленський у відповідь на це заявив, що з ситуацією "треба ретельно розібратися" і, в зв'язку з ситуацією, "розглянути варіант розгортання додаткових ліжок в області".