В Ирпене старшеклассники в присутствии физрука бросили школьника головой на пол (видео)

Преподавателя отстранили от работы в школе.

В Ирпене (Киевская область) в средней школе №12 старшеклассники в присутствии учителя физкультуры взяли за руки и ноги ученика младших классов и бросили мальчика головой на пол.

Видео инцидента опубликовано в группе "Мистоинформ" в Facebook

Как сообщает Bucha, ученика 5-го класса якобы хотели наказать за то, что он выключил свет в спортзале.

Сам учитель отрицает, что пытался вместе со старшеклассниками кого-либо наказать, сообщает "Погляд"

"Я подошел, говорю, ребята, отпустите. И у одного из ребят рука вырвалась случайно, и ребенок падает головой об пол", – сказал физрук.

Он уверяет, что за 25 лет работы в сфере образования, пытался найти общий язык с каждым учеником. Однако другие школьники утверждают, что физрук мог оскорбить их на уроке.

При этом преподавателя отстранили от работы. В Управлении образования и науки Ирпенского горсовета заявили, что уже создана комиссия для расследования инцидента.

В настоящее время состояние здоровья ученика в норме, он уже ходит в школу.

Отметим, ранее в Конотопе Сумской области учитель черчения школы №5 силой вывел из класса ученицу. По словам учителя, ученица срывала урок, на замечания не реагировала.