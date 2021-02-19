В Ірпені старшокласники в присутності фізрука кинули школяра головою на підлогу (відео)
Викладача відсторонили від роботи в школі.
В Ірпені (Київська область) в середній школі №12 старшокласники в присутності вчителя фізкультури взяли за руки і ноги учня молодших класів і кинули хлопчика головою на підлогу.
Відео інциденту опубліковано в групі "Містоінформ" у Facebook
Як повідомляє Bucha, учня 5-го класу нібито хотіли покарати за те, що він вимкнув світло в спортзалі.
Сам учитель заперечує, що намагався разом зі старшокласниками когось покарати, повідомляє "Погляд"
"Я підійшов, говорю, хлопці, відпустіть. І у одного з хлопців рука вирвалася випадково, і дитина падає головою об підлогу", — сказав фізрук.
Він запевняє, що за 25 років роботи у сфері освіти, намагався знайти спільну мову з кожним учнем. Однак інші школярі стверджують, що фізрук міг образити їх на уроці.
При цьому викладача відсторонили від роботи. В Управлінні освіти і науки Ірпінської міськради заявили, що вже створена комісія для розслідування інциденту.
Наразі стан здоров'я учня в нормі, він вже ходить в школу.
Зазначимо, раніше в Конотопі Сумської області вчитель креслення школи №5 силою вивів із класу ученицю. За словами вчителя, учениця зривала урок, на зауваження не реагувала.