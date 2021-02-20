Киевский TikTok-блогер, которую бесил украинский язык, извинилась за сказанное (видео)

Школьница записала новое видео, в котором попросила прощения на украинском языке.

Киевский TikTok-блогер под ником maybe_lizaaaaa (Лиза Леоненко) решила извиниться за свои высказывания об украинском языке. Новое видео Леоненко выложила на странице в TikTok.

Видео 15-летней девушки появилось в ее TikTok-аккаунте в пятницу, 19 февраля. Леоненко принесла извинения за свой предыдущий ролик, в котором она нецензурными словами объяснила, почему не любит украинский язык и никогда не будет на нем говорить.

Отметим, что последнее видео было записано Леоненко на украинском языке.

"Я прошу прощения за негативные выказывания касательно украинского языка. Все в этой жизни делают ошибки, и я не исключение. На самом деле я хорошо знаю украинский язык и свободно им владею, но с небольшим акцентом", – заявила блогер.

Также она объяснила, что записала предыдущее хейт-видео якобы в ответ на оскорбления в свой адрес из-за плохого произношения.

Кроме этого, блогер добавила, что ей нравится жить в Украине и она "ни одного оскорбительного слова в сторону этой страны не сказала" и не хотела никого обидеть.

Напомним, что ролик Леоненко 17 февраля опубликовал на своей странице в Facebook бывший военнослужащий, генерал-полковник ВСУ Игорь Колесник. Видео вызвало нешуточную волну критики, которая коснулась не только самой блогерши, но и ее родителей.

18 февраля девушку внесли на сайт "Миротворец" с пометками "Сознательное участие в информационной спецоперации России (страна-агрессор) против Украины" и "Жертва психологического насилия и российско-террористической пропаганды".