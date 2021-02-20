Київський TikTok-блогер, яку дратувала українська мова, вибачилася за сказане (відео)

Школярка записала нове відео, в якому попросила вибачення українською мовою.

Київський TikTok-блогер під ніком maybe_lizaaaaa (Ліза Леоненко) вирішила вибачитися за свої висловлювання про українську мову. Нове відео Леоненко виклала на сторінці в TikTok.

Відео 15-річної дівчини зʼявилося в її TikTok-акаунті в пʼятницю, 19 лютого. Леоненко принесла вибачення за свій попередній ролик, в якому вона нецензурними словами пояснила, чому не любить українську мову і ніколи не буде спілкуватися на цій мові.

Відзначимо, що останнім відео було записано Леоненко українською мовою.

"Я прошу вибачення за негативні висловлювання щодо української мови. Всі в цьому житті роблять помилки, і я не виняток. Насправді я добре знаю українську мову і вільно нею володію, але з невеликим акцентом", — заявила блогер.

Також вона пояснила, що записала попереднє хейт-відео нібито у відповідь на образи на свою адресу через погану вимову.

Крім цього, блогер додала, що їй подобається жити в Україні і вона "ні одного образливого слова в сторону цієї країни не сказала" і не хотіла нікого образити.

Нагадаємо, що ролик Леоненко 17 лютого опублікував на своїй сторінці в Facebook колишній військовослужбовець, генерал-полковник ЗСУ Ігор Колесник. Відео викликало неабияку хвилю критики, яка торкнулася не тільки самої блогерши, але і її батьків.

18 лютого дівчину внесли на сайт "Миротворець" з позначками "Свідома участь в інформаційній спецоперації Росії (країна-агресор) проти України" і "Жертва психологічного насильства і російсько-терористичної пропаганди".